De frente y de perfil, Celeste Muriega lució su figura con una cavadísima bikini negra.

La bailarina y modelo Celeste Muriega está trabajando en «América Show» en Carlos Paz en donde comparte muchísimas fotos y videos en bikini para que sus seguidores se deleiten con su belleza. Esta vez, compartió tres fotos que posó con una bikini complemente negra.

Más allá de sus looks, también muestra el talento que tiene para la danza en los videos de Tik Tok. Hace unos días compartió una divertida coreografía y un look muy particular. Junto con una amiga bailaron al aire libre en bikini, zapatillas blancas y pantalón dorado. Junto al video, Muriega remarcó que se encontraba “disfrutando cada instante vertiginoso”. Después del divertido baile, la conductora dijo que “hay cosas que valen tanto que no tienen precio” en referencia a lo está viviendo actualmente y lo que le genera bailar.