DE FLOPPY TESOURO A KARINA; ” VOS ME PARECE QUE TENÉS ALGO PERSONAL”. ¡GUERRA DECLARADA!

(POR CIUDAD NOTICIAS): La jurado, después que le dijo a la modelo que su actuación no le generó “nada”, se trenzaron.

Unas declaraciones que había hecho Floppy Tesouro criticando las devoluciones de Karina La Princesita terminó con la cantante recriminándola en Cantando 2020, además de asegurar que le faltaba humildad y no haberle generado nada con su performance.

por todos lados no. Fue en las notas que me hicieron y te lo puedo decir personalmente”, le respondió la modelo.

KARINA: “NO ME GENERÓ NADA TU ACTUACIÓN Y HOY TAMBIÉN ME PASÓ LO MISMO. ES MUY TRISTE QUE FALTE LA HUMILDAD COMO PARA RESPETAR LAS DEVOLUCIONES”.

“Vos decís que sos la cantante del jurado y que das devoluciones vocales y a mí no me diste ninguna”, continuó Floppy, haciendo que La Princesita reaccione con ironía. “Sí te di, quizás vos no le entendiste bien, que es distinto”, aseveró, mientras le decía a Floppy que “si no te gusta mis devoluciones, tenés que respetar”.

FLOPPY: “SI HAY ALGO QUE TENGO ES HUMILDAD. A FLOR DE PIEL. HE PASADO MUCHAS VECES POR ESTA PISTA Y JAMAS TUVE UN CONFLICTO CON NADIE. VOS ME PARECE QUE TENÉS ALGO PERSONAL”.

“No me generó nada y hoy también me pasó lo mismo”, siguió la jurado contra la modelo, que estaba muy molesta. “No me genera nada y es muy triste que falte la humildad como para respetar las devoluciones”, siguió, haciendo que Floppy no tolere eso. “Es muy triste que no te genere nada y si hay algo que tengo es humildad. A flor de piel. He pasado muchas veces por esta pista y jamas tuve un conflicto con nadie. Vos me parece que tenés algo personal”, cerró Floppy Tesouro, mientras Karina La Princesita le ponía seis puntos. ¡Guerra declarada!