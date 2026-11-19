Nicki Nicole sorprendió a todos sus fanáticos con un particular anuncio sobre su próximo lanzamiento musical. La cantante rosarina se convirtió en meteoróloga como parte de una campaña de promoción de su próximo disco y, sorpresivamente, apareció en las redes sociales de Telefe Noticias.

Cabe remarcar que la artista, luego de su paso por el reality «Popstars», anunció el lanzamiento de su próximo trabajo, “Jazmines para ti”, un nuevo álbum de estudio conceptual compuesto por 15 canciones y estructurado en tres actos titulados «Las trampas», «El despertar» y «Las enseñanzas».

Es así como, este miércoles, a través de un video publicado en la cuenta de Instagram de Telefe Noticias, la cantante se puso en la piel de una meteoróloga y dio a conocer que el 19 de noviembre lanzará los dos primeros cortes de su nuevo álbum de estudio.

El divertido anuncio de Nicki Nicole

Vestida completamente de negro y con una pantalla verde de fondo, en la que se podía ver el mapa de Argentina al estilo de un pronóstico meteorológico, Nicki Nicole apareció en las redes sociales de Telefe Noticias.

“Nicki News” es el título con el que comienza el video, en el que la cantante da a conocer una serie de “alertas climáticas”. En ese marco, anticipó que el 19 de noviembre Argentina “va a estar llena de diferentes tipos de jazmines”. Según el particular pronóstico, el país amanecería bajo “chubascos de pétalos” y una “tempestad jazminera”. Finalmente, la artista reveló el motivo del anuncio: “Porque este 19 de noviembre salen las dos primeras trampas: ‘Eterna soledad’ y ‘Rayo de sol’”.