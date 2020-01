De blanco, Wanda Nara cautivó en la presentación de Gran Hermano VIP

Wanda Nara será parte de la versión italiana de Gran Hermano, y en la presentación oficial del programa cautivó con su look.

Está a punto de comenzar la nueva temporada del Gran Hermano VIP italiano, y para sorpresa de muchos, Wanda Nara será parte. La esposa de Mauro Icardi será una de quienes analice el juego de los participantes, que en esta ocasión son famosos.

Antes que comenzara el programa, se hizo oficial la presenación del ciclo en Roma, y allí Wanda Nara se llevo todas las miradas. La rubia llegó al lugar, y fue fotografía por los medios de comunicación.

Para dicha ocasión, la argentina eligió lucir un traje blanco, y debajo se puso un corsette nude. Desfiló por la alfombra roja, y luego posó con sus compañeros, el conductor Alfonso Signorini y quien será panelista, el cantante Pupo.

Es un nuevo desafío para Wanda, ya que reinició su trabajo en el medio en e 2019 siendo parte del programa italiano, Tiki Taka, luego de varios años dedicándose a su familia, y trabajando como manager de Mauro Icardi.

“De a poco fui subiendo escalones, ganándome un lugar, a la espera de que los productores me eligiesen convencidos de lo que puedo ofrecer. Como están haciéndolo las grandes marcas, que me invitan a eventos, me buscan, algo que acá no es tan fácil ni frecuente”, contó Wanda Nara a la revista Gente, diciendo que fue de a poquito empezando de cero.

“Los italianos están entendiendo lo profesional que soy, mi disciplina, mi autoexigencia. ¡He estado ahí hasta con fiebre, moviéndome de aeropuertos para llegar a los estudios como sea…!”, detalló acerca de cómo comenzó con sus trabajos en los medios de Italia.

“Abriéndome camino en el género de espectáculos, van a sorprenderse con mi humor. Sé que 2020 será el año de mi recomenzar artístico. El año en que Italia finalmente me descubra”, cerró su predicción que ya empezó a hacerse realidad.