Daniela se sacó la ropa “sin querer” delante de Thiago al estar solos en la pieza de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano da para todo. A medida que pasan los días se van descubriendo detalles de los participantes que revelan no sólo su pasado, sino su manera de ser, de pensar y de sentir.

Y las tensiones comienzan a sentirse en el aire. Tanto los confrontamientos y recelos como las atracciones y enamoramientos.

Y se empiezan a dar situaciones delicadas, especialmente cuando los participantes buscan cierta intimidad, en un lugar donde están expuestos las 24 horas del día. Tal fue el caso de Thiago y Daniela, quienes tuvieron un encuentro a solas en uno de los cuartos de la casa de Gran Hermano.

Daniela, que no tardó en revelar sus problemas más íntimos de la infancia, ya había explicado su necesidad de sentirse linda. “Tengo 26 años, soy de Moreno. La Reja. Mi infancia siempre fue dura, de chiquita siempre me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños, me hacían sentir súper fea”, detalló.

Pero también admitió que logró revertir su situación con una cirugía estética. “Yo quería ser linda para ser aceptada, y realmente operarme las lolas me cambió la vida”, confesó en su presentación en Gran Hermano.

Y cuando estaba a solas con Thiago tuvo un revelador “accidente”: quería quitarse el buzo, pero levantó sin querer también el top, dejando a la vista del participante de González Catán sus pechos, pero de espaldas a la cámara.

Lo más sorprendente fue la reacción de Thiago, que parecía mucho más avergonzado que ella. “Esto no estaba pensado, te lo juro”, se disculpó Daniela, al ver la incomodidad de su compañero, que se tapaba los ojos.

“Perdón”, le dijo entre risas, Y preguntó: “¿Quién está ahí atrás?”, para saber si alguien más había presenciado su blooper.

Pero lejos de avergonzarse, agregó: “Vieron algo hermoso”. Luego volvió a disculparse con Thiago, que seguía demostrando su disgusto con la situación. “¿Me perdonas, boludo’”, le pidió. Y luego sumó: “Perdón mamá, si estás viendo esto”.