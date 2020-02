Daniela: “Mi cuerpo es totalmente natural, y me elogian mucho los labios y cola.

Se llama Daniela y es del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente de la ciudad de Bahía Blanca.

La hermosa bahiense, cuenta con un cuerpo soñado, más aun, que nunca pasó por el quirófano y sus medidas son escandalosas.

Al momento de hablar de su intimidad, Dani, aseguró que hizo el amor con un chico en las instalaciones del club Universitario y que fue con mucha adrenalina ya que cualquiera, podía verlos en cualquier momento, sin embargo, nada de eso ocurrió y se sacaron las ganas.

¿DE DONDE SOS Y CÓMO TE DEFINIRÍAS COMO PERSONA?

-Vivo en Bahía Blanca (Radicada acá porque nací en Gorbea, Araucanía, Chile)

¿MEDIDAS Y SIGNO?

-Mis medidas son 96 cm de busto (Natural), cintura de 69 cm y 100 cm de cola. Mi cuerpo es completamente natural. Mi rostro también. (Muchos piensan que me puse labios pero nací así, o mis ojos que son pardos y tienen marchitas en el iris, piensan que son de contacto).

“Nací bajo el signo de Tauro”

UNA COMIDA

-Con respecto a la comida, siempre es variada (SOY NUTRICIONISTA).

UN COLOR

-Amo el color violeta y el Oro rosa.

¿CUAL ES TU PROTOTIPO DE HOMBRE?

-Prototipo de hombre: que sepa lo que quiere en la vida y tenga tema de conversación. Creo que eso es fundamental.

¿QUE TE ELOGIAN EN LA CALLE Y QUÉ PARTE DE TU CUERPO TE GUSTA?

-En la calle me dicen de todo (Siempre con respeto y no me molesta) Me dicen: Hermosa, linda, guapa, madre mía. Y también me aplauden. Por lo general no se refieren a mi cuerpo. Siempre, siempre me elogian los labios. Siempre! Pero todos me miran la cola (aunque no me lo dicen).

Lo que más me gusta de mí son mis labios y mis ojos porque nunca he visto a otra persona con la misma mancha en los ojos.

¿LUGAR MÁS LOCO DONDE LO HICISTE?

Mmm… por adrenalina… podría ser una vez que lo hice con mi ex en los baños de la Universidad-(Risas). Podría haber entrado cualquier persona pero queríamos hacerlo.

¿CON QUÉ FAMOSA ARGENTINA TENDRÍAS UN PERMITIDO?

-NO porque no me gustan las mujeres. Pero me gusta mucho Rodrigo Guirao Díaz (Actor).

¿A QUÉ TE DEDICAS Y CUAL ES TU PRINCIPAL META?

-Soy Nutricionista Licenciada en Nutrición Integral y especializada con Post grado en Clínica pediátrica.

Mi meta la estoy cumpliendo de a poco ya que mi sueño es ser la dueña de un centro de estética reconocido (En donde la Nutricionista sea yo obviamente). Por el momento tengo un centro pero es pequeño con servicios dedicados exclusivamente a las pestañas. Aparte de mi consulta nutricional particular para atender a mis pacientes.

¿ENTRE AMIGAS, HABLAN DE LA FANTASÍA CON UN MORENO PARA VER SI ES MITO O REALIDAD?

-Entre amigas hablo de todo no hay filtro. Ellas han estado íntimamente con un “Moreno” y no han quedado muy satisfechas que digamos. Así que MITO! Y yo personalmente puedo decir que l aquél que más me complació es rubio de ojos azules, asique lo otro es puro MITO.

¿Qué me sedujo ser la chica de la semana?

-Me llamo la atención la propuesta ya que por lo general siempre publican de gente “famosa” o superficial con cuerpos operados y yo no soy ni famosa y tengo un cuerpo natural”.