Daniela Celis rompió en llanto en vivo por el papa León XIV: “¡Quiero estar ahí!”

La exparticipante de Gran Hermano protagonizó un emotivo momento durante una transmisión de Telefe Streams al observar el multitudinario encuentro del pontífice con jóvenes en Palermo. Entre lágrimas, confesó que se sentía culpable por no poder asistir y recibió el apoyo de Lizardo Ponce.

Daniela Celis no pudo contener la emoción durante una nueva emisión de La Jugada, el programa de Telefe Streams que conduce junto a Lizardo Ponce y Micaela Viciconte. Mientras seguían en vivo las imágenes del histórico encuentro del papa León XIV con miles de jóvenes en el barrio porteño de Palermo, la influencer se quebró frente a las cámaras y expresó su tristeza por no poder estar presente.

La ex Gran Hermano observaba las imágenes de la multitud reunida en las inmediaciones del Monumento a los Españoles cuando las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro.

“No, me hace sentir remal estar acá. Como que me siento culpable. ¡Quiero estar ahí!”, manifestó Daniela, visiblemente conmovida por la magnitud del acontecimiento religioso.

Su reacción sorprendió a sus compañeros, especialmente a Lizardo Ponce, quien se acercó inmediatamente para abrazarla y brindarle palabras de contención.

El conductor reconoció que también tenía familiares, amigos y a su pareja participando del encuentro, por lo que comprendía los sentimientos de su compañera. Sin embargo, intentó transmitirle tranquilidad y recordarle el valor de sus responsabilidades cotidianas.

“También se entiende que estás trabajando, que es también un acto de amor que hacés todos los días laburar por tus hijas, por tu familia”, le expresó Ponce, en una reflexión que aportó uno de los momentos más conmovedores de la transmisión.

Además, destacó que la cobertura televisiva permitía acercar la histórica celebración a miles de personas que, por diferentes motivos, tampoco habían podido participar presencialmente.

Una multitud acompañó al papa León XIV en Palermo

El encuentro religioso, realizado el 10 de noviembre en el Monumento a los Españoles, reunió a una multitud estimada en más de un millón de personas, principalmente jóvenes que llegaron para escuchar el mensaje del sumo pontífice durante su visita a la Argentina.

En su discurso, León XIV reflexionó sobre la libertad, la fe y los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones. También advirtió sobre la obsesión por el éxito, el dinero, las apariencias y la búsqueda de aprobación en las redes sociales.

Mientras miles de fieles vivían una jornada histórica en las calles de Buenos Aires, Daniela Celis protagonizó desde el estudio un momento de profunda sensibilidad que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Su llanto, el abrazo de Lizardo Ponce y sus sinceras palabras reflejaron la emoción que despertó la visita del papa León XIV entre los argentinos.