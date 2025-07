Daniela Celis reveló los motivos de su separación de Thiago Medina y una confesión sexual inesperada

Daniela Celis generó revuelo en los medios tras una entrevista con Martín Cirio, donde contó abiertamente las razones que la llevaron a poner fin a su relación con Thiago Medina, el padre de sus gemelas. En una charla sincera y sin filtros, la ex participante de Gran Hermano detalló que, a pesar de haber tenido un vínculo intenso durante los primeros meses de embarazo y los primeros años con sus hijas, las cosas fueron cambiando con el tiempo. «La pasión con Thiago ya no era como al principio», confesó, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales, algunas de las cuales criticaron fuertemente al ex novio de Daniela.

El relato de la mediática sobre su separación con Medina tocó una fibra sensible entre sus seguidores, ya que la ruptura parecía haber sido un proceso complejo, marcado por cambios en la dinámica de pareja. «Él siempre fue un divino, me decía ‘estás hermosa’, me levantaba el ánimo y la autoestima», recordó con cariño Daniela sobre su relación, aunque también reconoció que la pasión de antes ya no era la misma. La conversación giró hacia el tema de la intimidad, y en ese punto, Celis fue contundente al señalar que la relación física con Thiago se había enfriado. «Ya no era todo ‘traca traca’ ocho veces por día», admitió, haciendo referencia al deseo sexual que alguna vez existió entre ambos.

Confesión sobre sus deseos sexuales: ¿un giro inesperado?

Sin embargo, lo que realmente sorprendió a la audiencia fue cuando Daniela Celis abordó una cuestión más íntima: sus deseos sexuales actuales. En una de sus intervenciones en el programa Rumis, la ex gran hermana sorprendió a todos al confesar: «Hoy estoy más cerca de que me guste una mina que un flaco. Las mujeres te calientan más que un tipo», generando una gran cantidad de comentarios en las redes sociales. Su afirmación desató todo tipo de reacciones, desde admiración hasta sorpresa, reflejando lo que podría ser un cambio importante en sus preferencias sexuales.

En la misma entrevista, Celis se mostró reflexiva sobre las decisiones que ha tomado en su vida, especialmente en relación a su papel como madre. “La familia siempre va a estar, pero tus hijos necesitan verte bien. Tenés que ser su ejemplo”, dijo, dejando claro que la ruptura con Thiago fue una decisión pensada también en su bienestar personal. La mediática reconoció que, aunque su relación con el padre de sus hijas fue una etapa importante, los cambios fueron inevitables, y ella necesita priorizar su felicidad para poder ser un ejemplo positivo para sus hijas.

¿Abierta a nuevas experiencias? La confesión que no pasó desapercibida

En un momento más distendido de la entrevista, Celis se refirió a una propuesta que Thiago Medina le había hecho tiempo atrás: abrir la pareja. «Sí, lo pensé al principio, antes de quedar embarazada», confesó Daniela, quien luego reveló que, aunque Thiago volvió a proponerlo en el futuro, ella decidió no aceptar en ese momento. En ese contexto, la mediática también se refirió a su propia curiosidad por explorar nuevas experiencias, especialmente con mujeres, y aunque admitió no haber tenido experiencias previas, dejó abierta la posibilidad de explorar su atracción hacia ellas en el futuro. «No, por eso creo que me atrae… porque es algo nuevo, algo diferente», añadió, abriendo la puerta a futuras posibilidades.