Daniela Celis lanzó una convocatoria para ser su ‘chongo’ y en las redes la liquidaron por los requisitos

Daniela Celis quedó en boca de todos luego de lanzar un particular formulario para encontrar a alguien con quien divertirse y disfrutar sin compromisos.
Luego de su separación de Nick Sicaro —y anteriormente de Thiago Medina, padre de sus dos hijas—, Daniela Celis continuó apostando por sus proyectos personales, sin dejar de lado la posibilidad de conocer a alguien especial. Lejos de cerrarse al amor, la influencer se mostró dispuesta a divertirse y explorar nuevas oportunidades en el terreno sentimental.
Fiel a su estilo espontáneo y descontracturado, sorprendió a sus seguidores al compartir en su Instagram una particular propuesta: lanzó un formulario para que aquellos interesados en conquistarla pudieran completarlo y postularse como posibles candidatos. Una iniciativa que despertó la curiosidad de sus fanáticos y que dejó en claro que, para ella, conocer a alguien también puede convertirse en una experiencia divertida y fuera de lo común.
Entre los requisitos, destacó que el candidato «viva solo, que tenga movilidad, sea independiente y que esté bueno«. Además, aclaró cuáles eran sus intenciones: « No busco el amor de mi vida, no me quiero casar y no quiero padrastros. Solo busco divertirme y pasarla bien«.
Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida por todos y, mientras algunos pudieron tomarla como una iniciativa divertida, otros usuarios de las redes sociales fueron mucho más críticos. La influencer recibió cuestionamientos por la forma en la que decidió buscar candidatos y su publicación no tardó en generar repercusiones.
“Esta mina no puede caer más bajo, querete un poco, flaca ”, escribió una persona. Otro comentario apuntó contra uno de los requisitos que mencionó Daniela: “ Que sea independiente ”, mientras que un usuario se tomó con humor la propuesta y lanzó una irónica reflexión sobre lo que podría suceder más adelante.
“Eso dicen siempre, después no los quiero ver cuidando y haciendo TikToks con las bendiciones, jaja”, expresó. Por último, también hubo quienes cuestionaron la repercusión que tuvo la convocatoria y pidieron que no se le diera tanta trascendencia: “Dejen de darle entidad a estas personas que no aportan nada, por favor”.
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