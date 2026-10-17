Daniela Celis lanzó una convocatoria para ser su ‘chongo’ y en las redes la liquidaron por los requisitos

“Esta mina no puede caer más bajo, querete un poco, flaca ”, escribió una persona. Otro comentario apuntó contra uno de los requisitos que mencionó Daniela: “ Que sea independiente ”, mientras que un usuario se tomó con humor la propuesta y lanzó una irónica reflexión sobre lo que podría suceder más adelante.

“Eso dicen siempre, después no los quiero ver cuidando y haciendo TikToks con las bendiciones, jaja”, expresó. Por último, también hubo quienes cuestionaron la repercusión que tuvo la convocatoria y pidieron que no se le diera tanta trascendencia: “Dejen de darle entidad a estas personas que no aportan nada, por favor”.