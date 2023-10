Daniela Celis contó cómo fue su infancia en la que sufrió bullying por su situación económica

Daniela Celis fue una de las invitadas que eligió la producción de Andy Kusnetzoff para estar en ‘PH, Podemos Hablar’, en la transmisión que competiría directamente con el regreso de Mirtha Legrand a El Trece. El momento cúlmine de la entrevista con la exparticipante de Gran Hermano fue cuando contó que sufría bullying cuando era niña por su condición social. «Cuando tenía 13 años, compramos un terreno y empezamos a levantar la casilla con mi mamá. Me acuerdo patente cuando cortamos la maleza, como me pinchaba el pasto» comenzó y reveló: «Nos mudamos cuando no teníamos ni baño, teníamos un balde y hacíamos en la parte de afuera hasta que se junte la plata y venga el chico del pozo era todo un proceso». «Al principio no contaba nada de eso, me daba mucha vergüenza. No invitaba a mis compañeras, me decían ‘vamos a tu casa’ y yo les decía ‘no, a mi casa no’. Y una vez me pasó que invité a una y se enteró todo el colegio, me cargaban, no me invitaban a los cumpleaños, fue muy feo» continuó su relato con lágrimas en los ojos. Daniela Celis sobre sus expectativas como mamá y lo que vivió de chiquita❤️‍🩹

«Hoy en día me veo y digo 'pero tenía 13 años y estaba levantando mi casa'. En ese momento fue horrible, no quería decir nada ni contarle a nadie de mi vida, de hecho tenía mi primer noviecito y jamás lo lleve a mi casa porque tenía culpa de qué van a decir, me excluían» agregó emocionada. «La vida me dejó una enseñanza muy grande que es que nunca hay que bajar los brazos, nunca hay que rendirse y siempre todo te lo devuelve. yo soy una agradecida, una afortunada, no lo puedo creer, hoy en día puedo tener a mis hijos bien, estoy bien económicamente, con Thiago estamos estables los dos» expresó Pestañela, que actualmente está en la dulce espera de gemelos junto a Thiago Medina. Todos los padecimientos que tuvo que pasar cuando era pequeña, los recuerda con claridad, por eso piensa llevar adelante una crianza en la que les transmita valores de humildad a los niños que vienen en camino: «Quiero hacerles entender a ellos cuando sean más grandes que por más que tengan todo, ver de dónde vienen los padres y que la humildad nunca se pierda, que se valore todo» concluyó.