Daniela Celis confirmó que junto a Thiago Medina serán padres: «Van a ser gemelos»

Daniela Celis se ausentó varios días del programa streaming ‘Fuera de Joda’ que conduce junto a Nacho Castañares, Lucila Villar y Julieta Poggio. Los rumores indicaban que sería madre junto a Thiago Medina y varias versiones indicaban que esperaba mellizos. Ella guardó silencio al respecto y hace algunas horas adelantó que en la transmisión de hoy iba a contar la verdad. Al momento de encarar la situación, se mostró muy emocionada y luego de intentar dar la noticia, se descompuso y se retiró del estudio notablemente colapsada por el momento que estaba atravesando. Minutos después regresó a su silla y explicó lo que le pasó: «Hay momentos que soy muy feliz y momentos es que estoy muy sensible». «Es un tema muy lindo, no es que estoy triste» adelantó sobre sus lágrimas y confesó «si, voy a ser mamá». Luego de que sus compañeros la feliciten y la abracen, procedió a dar más detalles: «Tengo una noticia más linda que esa, resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos y no van a ser mellizos como se filtró por todos lados, van a ser gemelos, iguales. Estoy muy contenta». Se presumía que el padre de los niños era Thiago, el joven de González Catán con quien comenzó un vínculo dentro de la casa de Gran Hermano y continuaron luego de finalizado el juego. «No me pregunten quien es el padre porque no lo voy a decir» dijo a modo de broma y luego confirmó que sí, que era él el primogénito.