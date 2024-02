Daniela Celis compartió momentos íntimos del nacimiento de sus gemelas

A solo una semana de dar a luz a las adorables gemelas Laia y Aimé, Daniela Celis, la ex participante de Gran Hermano, no pudo contenerse y compartió con sus seguidores momentos íntimos de este increíble acontecimiento. Tal como prometió apenas horas después de recibir a sus pequeñas, Daniela se sumergió en las redes sociales para mostrar a sus millones de seguidores los detalles de su viaje hacia la maternidad junto a Thiago Medina. A pocos días de dar a luz y mientras Thiago atendía a las pequeñas, Daniela encontró un momento para compartir con sus seguidores fotos y videos inéditos en sus historias de Instagram. Desde los últimos días de su embarazo hasta los momentos más emocionantes en la clínica, ya que todo fue registrado. «Una semana. La semana que cambió mi vida para siempre», escribió Daniela mientras compartía una imagen en la cama de la clínica, acariciando su pancita y preparándose para conocer a sus hijitas. Y no se detuvo ahí. También dio un vistazo al interior del parto, revelando cómo la paz y el amor fueron mientras le daba la bienvenida a Aimé en este mundo. «Cuando llegó Laia a nuestra vida, todo se volvió perfecto. No existe un adjetivo que describa el sentimiento que nace junto a dos hijas», compartió emocionada. «Cuando nace un nuevo bebé, nace una nueva madre y un nuevo padre. El mismo día, aprendí a amamantar doble, a tener que levantarme de la cama y volver a caminar”, añadió. L