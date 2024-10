Daniela Celis buscó ayuda para entretener a sus hijas y compartió tips

Desde que Daniela Celis y Thiago Medina fueron papás de Laia y Aimé, ambos optaron por compartir su experiencia con la crianza de sus niñas a través de las redes sociales.

Aunque criar a un niño no es una tarea fácil, la pareja se las ingenia para entretener a sus bebés y crear un ambiente divertido y estimulante.

Los exparticipantes de «Gran Hermano» acordaro mantener una crianza alejada de las pantallas, una decisión que implica buscar constantemente alternativas para distraer y estimular a las pequeñas.

Las complicaciones de la semana pasada

Sin embargo, la llegada de condiciones climáticas adversas como las de la semana pasada, pusieron a prueba su compromiso.

Con casi nueve meses para Laia y Aimé, Daniela compartió en sus historias de Instagram su frustración, ya que las lluvias han dificultado llevar a sus gemelas al parque.

Frustraciones y realidades

“Vamos a blanquear una realidad, porque acá nadie es perfecto ni hace todo perfecto, ni somos unos santos. Qué quilomb… ¿cómo hacen con dos criaturas dos días consecutivos de lluvia?”, comenzó diciendo Daniela, quien no dudó en expresar su enojo y la realidad que enfrenta como madre.

Además, mientras intentaba buscar alguna solución a la pequeña crisis que se estaba presentando, Daniela continuó: “Una que cría a libre de pantallas, que caraj… vas a hacer tanto tiempo, no podes salir al parque, no podes pasear, no podes jugar afuera, está todo embarrado. Basta, que salga el sol”.

Las hijas de Celis. Instagram

Creatividad en la crianza

A pesar de los desafíos, Daniela no se detiene y busca soluciones ingeniosas. Con un toque característico de su personalidad, compartió unos tips súper útiles para la estimulación de cada niño.

“Vi estas alfombras de estimulación, a una le puse detergente para que haya burbujas y a otra le puse brillitos así juegan. Hay que reciclar, ingeniársela y ahí tienen dos temáticas diferentes y encima re juegan”, sumó, demostrando que la creatividad puede ser un aliado poderoso en la crianza. (Con información de Pronto)