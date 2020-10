Daniela Basadre. La ¨Tattoo Model¨, furor en Argentina

(Por Ciudad Noticias): Tiene más de 1.600.000 mil seguidores. Es abogada pero actualmente se encuentra apartada de las leyes, para dedicarse de lleno a su carrera como modelo.

Daniela Basadre es una modelo del arte del tatuaje, es de la zona sur de Buenos Aires, y arrancó desde muy pequeña con sus grandes pasiones: Los tatuajes y el modelaje.

Actualmente es furor en las redes sociales. Y sus seguidores la apoyan desde todas partes del mundo, cosechando miles de likes y elogios.

“Arranqué cuando tenía 14 años, siempre me gustó mucho sacarme fotos, pero no me sentía cómoda con mi estética. Cuando comencé a tatuarme encontré mi forma de expresión, siempre estaba buscando nuevos tatuajes que tuvieran una conexión conmigo, nunca me gusto tatuarme porque sí. “

Bella y carismática, Daniela recordó que hace diez años comenzó a incursionar en trabajos como modelo Alternativa, un término que no todos conocían en ese entonces, nos confesó que en aquella época era muy raro ver modelos tatuadas y “eso actualmente pegó mucho”.

“Siempre hice un modelaje más alternativo y hace dos años que estoy incursionando en el mundo del Cosplay con producciones esporádicas”, agregó.

También confesó que sintió la estigmatización por su estética, en especial durante su infancia sufriendo bullying en el colegio, siempre fue «la chica rara del curso “esto la sumergió en una profunda depresión, con la que tuvo que luchar durante años… Afortunadamente eso no le impidió sortear todo tipo de prejuicios y convertirse en quien es hoy en día.

Actualmente la modelo se siente más segura y libre que nunca:

“Siempre hay que ser fiel a uno mismo y arriesgarse, en esta vida estamos de paso, no hay tiempo para no intentar cumplir nuestros sueños.»

En el cierre de la nota, la imponente morocha, se sometio a una serie de preguntas hot, y respondió todo.

La voluptuosa tatuada, afirmó que vende contenidos eróticos y que si bien recibió propuestas de grandes productoras de la industria del cine para adultos, dijo que por el momento no está en sus planes.

*¿Lugar más loco donde lo hiciste?

-Fue en un baño de un casamiento…(risas).

*¿Cuánto tenes de lolas?, ¿Piden mucho la famosa turca?

-Tengo 100. Me parece que los hombres suelen pedirá más sobre la boca que otra cosa.

*Tragar o escupir.

-Yo creo que si se va a hacer, se tiene que hacer bien… (Risas)…creo que con eso te dije todo.

*¿A qué famosa de nuestro país invitarías a un trio?

-Físicamente porque me parece muy atractiva, aunque personalmente no la conozco, a Andrea Rincón.

*Te vimos de lente. ¿Te han pedido que te vistas de ejecutiva y cuando el hombre eyacula lo hace sobre tus lentes?

-Sí, me han pedido eso y lo he hecho.

*¿Dónde preferís que te terminen?…¿Lolas, boca, cola, o espalda?

-Prefiero en la cara.

*¿Cuántos hombres al mismo tiempo aguanta esta hermosa tatuada?

-Como dije anteriormente, si se hace, se hace bien, aunque, quizás dos al mismo tiempo así como una fantasía

*Por último… ¿Cuánto crees que medía el pene más grande con el que estuviste?

-Si mal no recuerdo, lo más grande fue 20 cm.

Quienes estén interesados en conocer más sobre la carrera y los proyectos de esta explosiva joven, pueden seguirla en Instagram @daniela_basadre o en su página web danielabasadre.com.

