Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona se habrían separado una vez más

Lo que comenzó con una gran polémica parece que ha terminado de la misma forma. La relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo dio sus primeros pasos sumida en cuestionamientos por la supuesta infidelidad del músico a Jimena Barón, una de las grandes (ex) amigas de la hija del Diego.

Juan Etchegoyen es considerado como el “periodista de los famosos”, y esto se debe a la trascendencia de sus fuentes informativas. En su programa radial en Mitre Live asegura que la relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo ha terminado, y esta vez no habría vuelta atrás.

Fuente: (Twitter).

¿Separación definitiva?

“Mi fuente me habla de un desgaste total y que ya no congeniaban como antes, cómo que se terminó la magia que en algún momento hubo” añadió el periodista de los famosos, y su fuente le asegura que “esta vez no hay vuelta atrás” entre la hermana de Dalma y el ex futbolista.

De todas formas, y más allá de su fuente, Juan Etchegoyen reconoce que ninguna de las partes protagonistas lo ha confirmado, por lo que “lo pongo en potencial”. Ni Gianinna Maradona o Daniel Osvaldo han tomado la palabra o dado algunas señales a través de sus respectivas redes sociales, donde ambos son muy activos.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Fuente: (Twitter).

La frase lapidaria de Marcela Tauro

En el histórico programa “Intrusos”, por América TV, la posible separación de la mediática pareja también ha sido uno de los temas por debatir, y la panelista, al ser consultada, sacó a la luz fuertes declaraciones.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Fuente: (Twitter).

“Eso no es amor” fue lo primero que expresó Marcela Tauro, y rápidamente focalizó su discurso hacia Gianinna Maradona: “Primero se tiene que querer ella. Cuando se empiece a querer, va a alejar a este tipo de gente”. Y por último se refirió a las indirectas que han sabido entrecruzar por redes, remarcando que “por los mensajes encriptados, son dos sobrecitos de azúcar”.

Fuente: (Twitter).

Desde los primeros rumores de acercamiento entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo ya han pasado casi 8 años, pero en el medio han atravesado un sinfín de crisis y distanciamientos. El corriente 2023 lo comenzaron juntos, viajando por Europa junto a Claudia Villafañe, pero Juan Etchegoyen habla de un “desgaste” y “pérdida de magia”, aspectos que parecen irreversibles para la (¿ex?) pareja.