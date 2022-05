Dani La Chepi sorprendió al hablar de su presente amoroso tras su separación

Hace unas semanas, Dani La Chepi confirmó su separación de Javier Cordone después de dos años de relación. El anuncio de la comediante terminó en un escándalo de infidelidad, luego de que varias mujeres le alertaran que él les enviaba mensajes por Instagram. En las últimas horas, se refirió a su presente amoroso y habló sin filtros de la posibilidad de volver a enamorarse.

Fiel a su humor característico, la conductora dialogó con Ulises Jaitt y admitió que por el momento está negada a volver a conocer a alguien. «Estoy seca, cerrada, no quiero saber nada; como culo de muñeco», expresó, fiel a su humor característico.

«Amigas me cuentan cómo los hombres se cagan de risa y cosas de sus parejas, no doy ese perfil. Una sola vez me puse por red social», relató. Sobre esa experiencia, la conductora recordó: «Fue hace muchos años con un chico que se llamaba ‘El Pela’, y somos muy amigos. Vi el mensaje y dije ‘Mirá qué lindo’… Uso las redes sociales para trabajar, para el humor».

Por otro lado, Dani dejó bien en claro que no aceptaría salir con ningún seguidor ni fanático que la tenga en Instagram. «Ni en pedo conocería a alguien por Instagram, no. Ya con Instagram estoy curada de espanto», sentenció.