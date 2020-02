Dalma, una virginiana que ama la moda y los libros de ciencia ficción.

Hoy te encontraras no solo con una hermosa mujer de curvas que son un lio, sino que además, que ama leer y principalmente, los libros de ciencia ficción. Por otra parte, dijo que si bien es virginiana, no cree en todo lo que tenga que ver con los signos del zodiaco y que le da igual ya que no lee el horóscopo. Ella se llama Dalma y es la “Chica de la Semana”

¿Cómo haces para mantener ese lomazo? ¿Seguís alguna dieta?

-Solo voy al gym, no me cuido para nada en las comidas, me doy los gustos que quiero.

¿De qué signo sos? ¿Te sentís identificada?

-Soy de virgo y no creo en esas cosas del zodiaco me da igual tampoco leo el horóscopo jaja.

¿De qué zona sos? ¿Te gusta vivir ahí?

-Soy de Lanús por ahora me gusta vivir acá, aunque viviría en una zona con más culturas

¿Si tuvieras que elegir un país para irte a vivir a donde te irías?

-Sin duda me iría Europa por la moda y obvio por cada detalle que se mantienen intactos a través de la historia.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres?

-Ir al gym, y leer algún libro de ficción

¿Cuáles son tus medidas? ¿Estas conforme con ellas?

-88, 58, 92, no me quejo.

¿Cuál es tu postre favorito?

-Helado y frutillas con cremas. Amo.

A la hora de vestirte… ¿Pensas tus outfits el día anterior a usarlo? ¿O sos más espontanea?

-Depende la ocasión. Por lo general soy más de pensar el mismo día unas horas antes.

¿Cuál fue la primera marca que te contacto?

-Selu, una marca de ropa interior.

¿Qué consejo le darías a tu vos de hace 5 años atrás?

-Ser menos directa y un poco más sensible…

Ver esta publicación en Instagram 🌃🌟 Una publicación compartida de 𝓓𝓪𝓵𝓶𝓪 💋✌ (@dalmaanabel) el 7 Feb, 2020 a las 4:14 PST