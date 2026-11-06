Dallys Ferreira confesó que tenía sus ahorros en el banco que colapsó en Paraguay: «Es fruto de nuestro trabajo»

Dallys Ferreira, la exvedette paraguaya que desarrolló una extensa trayectoria en la Argentina como modelo y actriz antes de reconvertirse en periodista y conductora del programa Amanece Paraguay de su país, reveló con la voz quebrada y los ojos enrojecidos que ella misma es una de las damnificadas por el colapso del Ueno Bank, el escándalo financiero que sacudió los cimientos del sistema político de su país y forzó este miércoles la renuncia del presidente Santiago Peña. Con casi tres millones de ahorristas con los fondos congelados —el equivalente al 60% de la población adulta del Paraguay— y fondos públicos millonarios atrapados en la entidad intervenida, la crisis se convirtió en el golpe definitivo para un gobierno acorralado por la Justicia y la presión ciudadana.

Desde sus redes sociales, Ferreira dejó de lado por un momento su rol de comunicadora para alzar la voz como una ahorrista más. “Hoy ha sido un día muy difícil para mí y para mi familia”, afirmó. La conductora cuestionó con dureza los discursos políticos que, a su criterio, buscan sacar rédito de la tragedia colectiva. “Dejen de hacer populismo, porque dan vergüenza”, les reprochó directamente a los políticos.

Su reclamo fue claro y sin matices: la devolución del ciento por ciento de los depósitos. “El Banco Central del Paraguay tiene el deber y la obligación de que cada dinero, producto del esfuerzo, del trabajo de los paraguayos, tiene que ser devuelto”, afirmó. “Ese dinero es fruto de nuestro trabajo. Trabajo honesto, sacrificado”, subrayó, antes de exigir que la restitución sea del cien por ciento: “No están hablando de devolver doscientos veintiocho millones, diez millones, cuarenta. Tienen que devolver todo el dinero”. Y rechazó de plano cualquier criterio selectivo para determinar quién merece recuperar sus ahorros: “Dejen de clasificar a los ahorristas, desmereciendo quién merece más o merece menos su propio dinero. Su propio dinero”, remarcó.