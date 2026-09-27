Daiana y Camila Poeig marcaron los goles del triunfo de San Martín de Saavedra ante Atlético Huanguelén

Con la disputa de la mayoría de los encuentros se completó este domingo la octava fecha del torneo Clausura de Primera división femenina de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En la jornada consiguieron victorias Independiente de San José y Boca Juniors, ambos por la zona “A”; mientras que por la zona “B” ganaron Blanco y Negro y San Martín de Saavedra. Además, Club Sarmiento había conseguido su triunfo en el adelanto disputado el miércoles 16.

San Martín de Saavedra superó como local a Atlético Huanguelén por 3 a 1, con dos goles de Daiana Poeig y uno de Camila Poeig. Para la visita descontó Ximena Schmitz.

En la zona “A”, Independiente de San José venció a Deportivo Sarmiento por 2 a 1 con dos tantos de Stefanía Beratz, mientras que Renata Schilereff convirtió para el conjunto verdirrojo. Boca Juniors, por su parte, derrotó 3 a 0 a Tiro Federal de Coronel Suárez con dos goles de Julia Schroh y uno de Valentina Cisneros.

El adelanto de la fecha había tenido como protagonista a Club Sarmiento, que derrotó 2 a 0 a Puan F. Club con goles de Ludmila Roth e Irupé Schell.

La modificación principal en las posiciones fue el ascenso de Independiente de San José al segundo lugar de la zona “A”, superando a Club Sarmiento, aunque el equipo de Pigüé cuenta con dos partidos menos disputados.

En la zona “B”, Blanco y Negro venció 1 a 0 a El Progreso con gol de Lucía Scholl.

Resultados

Zona “A”

Deportivo Sarmiento 1 (Renata Schilereff) – Independiente de San José 2 (Stefanía Beratz x2)

Boca Juniors 3 (Julia Schroh x2 y Valentina Cisneros) – Tiro Federal de Coronel Suárez 0

Club Sarmiento 2 (Ludmila Roth e Irupé Schell) – Puan F. Club 0 (adelantado)

Libres: Racing y Empleados de Comercio.

Zona “B”

El Progreso 0 – Blanco y Negro 1 (Lucía Scholl)

San Martín de Saavedra 3 (Daiana Poeig x2 y Camila Poeig) – Atlético Huanguelén 1 (Ximena Schmitz)

Libres: San Martín de Santa Trinidad, Peñarol de Guaminí, San Martín de Carhué y Peñarol de Pigüé.

Próxima fecha

La novena fecha estará reservada para los partidos interzonales:

Racing Club vs. San Martín de Carhué; Club Sarmiento vs. Peñarol de Pigüé; Puan F. Club vs. San Martín de Saavedra; Deportivo Sarmiento vs. Blanco y Negro; San Martín de Santa Trinidad vs. Tiro Federal de Coronel Suárez; Boca Juniors vs. Atlético Huanguelén; Independiente de San José vs. El Progreso y Empleados de Comercio vs. Peñarol de Guaminí.

Por Claudio Meier, exclusivo para Noticias Tornquist, Suárez al Día, La Nueva Radio Suárez, Cambio 2000 y Deportornquist.