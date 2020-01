Dai, una hermosa Lic. en Marketing que se considera “frágil como una bomba”

(Por Valentina Romero); La “Chica de la Semana” que te presentamos hoy, es de la ciudad de Azúl, Provincia de Buenos Aires y en ésta oportunidad, nos cuenta un poco de sus gustos, estudios, trabajo y su amor por su lugar de origen.

¿Cómo haces para mantener ese lomazo? ¿Seguís alguna dieta?

*Entreno entre 5 / 6 veces a la semana, si puedo quizás hasta doble turno. Sigo una dieta acorde a la exigencia del día y el entrenamiento alta en proteínas, frutas y verduras y controlando el peso de todo lo que como.

¿De qué signo sos? ¿Te sentís identificada?

*Soy Escorpiana orgullosa. Me siento totalmente identificada, somos leales, decididas e independientes…y extremadamente pasionales!

¿Cómo conseguiste la fidelidad de tus seguidores?

*Creo que mostrándome tal cual soy, en las buenas y malas porque no todo lo que se ve en IG es real, hablo mucho con mis seguidores por MD y me sorprende la cantidad de seguidoras que me preguntan sobre cuestiones que posteo.

¿De qué zona sos? ¿Te gusta vivir ahí?

*Nací en Azul, Pcia de Bs As. A los 18 me fui a Caba y hace casi 3 años volví a mi ciudad.

Me gusta vivir en Azul, gane calidad de vida. Aunque reconozco que extraño el ruido de Bs As, me cuesta ser niña de pueblo.

¿Si tuvieras que elegir un país para irte a vivir a donde te irías?

*México sin dudas. Cuando fui de vacaciones no quería volver, creo que es el mix perfecto entre playa, diversión y buenas oportunidades. El año pasado tuve una propuesta de trabajo en D.F relacionada a mi carrera.

Soy Lic. En Marketing, no fui solo por el dinero que ofrecían.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres?

*Me gusta entrenar, patinar y mimarme. Voy al centro de estética, visito la manicura… También amo estudiar. Estoy cursando mi segunda carrera y constantemente hago cursos.

¿Cuáles son tus medidas? ¿Estas conforme con ellas?

*95-65-95 Si, estoy súper conforme! Mi cuerpo estos últimos años sufrió un cambio rotundo y estoy feliz de poder haberlo logrado. Estuve muy muy flaca y con casi 10 kilos más también.

Lo más importante es amarte con las medias que tengas y llevarlas con actitud.

¿Cuál es tu postre favorito?

*El helado sin dudas, si se rompe la dieta es con un ¼ de chocolate con almendras jaja.

A la hora de vestirte… ¿Pansas tus outfits el día anterior a usarlo? ¿O sos más espontanea?

*Dejo el outfit para la oficina y el de entrenamiento listos desde la noche anterior para ahorrar tiempo.

¿Cuál fue la primera marca que te contacto?

*Las primeras marcas fueron de suplementos y ropa de entrenamiento.

¿Alguna vez pensaste que ibas a tener tantos seguidores en Instagram?

*No, y la verdad tampoco me lo propuse. Al principio ni siquiera filtraba lo que posteaba, ahora estoy un poco más atenta y tengo más contacto con los seguidores.

¿Qué consejo le darías a tu vos de hace 5 años atrás?

*AMATE, seguí siendo siempre vos misma. Crea y crece, nunca dejes de aprender. Cuida tu cuerpo, tu alma y por más loco que parezca no dejes de perseguir ese sueño.

Nota: Valentina Romero

Redactora de / Ciudad Noticias

Instagram: @valentinaenlanoticia

Mail: mail [email protected]