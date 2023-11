Dady Brieva demandará a Yanina Latorre por acusarlo de “vivir del Estado”

«El actor Dady Brieva demandará a la señora Yanina Latorre por daño contra su honor y el de su esposa Mariela Anchipi por las injurias, insultos y palabras soeces, ordinarias y de mal gusto esbozadas por la señora Latorre. La señora no reparó siquiera en los hijos de la pareja injuriada. La libertad de expresión es absoluta, pero no para denigrar a las personas», escribió en su cuenta de X (ex Twitter). «La demanda será para su retractación pública y económica en suma superior a los 200 millones», reveló el abogado. Además, expresó que «todo será donado por el actor íntegramente a una entidad benéfica». Ante esto, la panelista de LAM se mostró reticente ante el pedido que hizo el actor para retirar la demanda. “A mí no me llegó nada. El señor Dalbón asegura que me va a pedir 200 millones de pesos. Tenés que demostrar que te injurié o que te hice algo por decir lo que pienso”, aseguró Latorre en el programa de América. Y dejó muy clara su postura frente al tema: “Pide que me retracte públicamente, no lo voy a hacer” así que vamos por los 200 palos, juntamos una vaquita. Le pido una colecta a Santi Maratea. Esta semana atendí a todo el mundo”, finalizó. La tensión entre ambos surgió tras las expresiones de Brieva en la emisora AM 750, donde manifestó su inquietud afirmando que “nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo” con el líder de La Libertad Avanza asumiendo el mando. Brieva intentó transmitir su visión crítica sobre la situación política: “Es la primera vez en 40 años que peligra la democracia. No es un eufemismo, realmente peligra la democracia. Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo. No es una exageración, no lo digo porque yo sea peroncho…”. Yanina Latorre leyó en su programa de radio Yanina 107.9 las polémicas palabras de Brieva y respondió contundentemente: “Vos lo vas a perder todo. Julia Mengolini, los pauteros, los que viven del gobierno, de los impuestos nuestros”. De forma explosiva, Latorre continuó su argumentación: “Tu mujer, que trabaja de panelista, que no tiene talento de nada y la tienen contratada porque es la mujer de un kirchnerista, y cuando vos chupás una p**a de kirchnerista, te paga el Estado”. El conflicto se mantiene en los medios y ha generado una gran repercusión en la sociedad, dando lugar a un debate sobre los límites de la libertad de expresión y el respeto hacia las personas.