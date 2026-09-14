Cuenta regresiva para Sierra Suena, la Fiesta de la Primavera en Sierra de la Ventana

El 19 y 20 de septiembre, Sierra de la Ventana será escenario de dos jornadas a pura
música con la primera edición de Sierra Suena, un gran evento que marcará el regreso
de la Fiesta de la Primavera a la comarca.
La celebración se llevará a cabo en el predio del Club Atlético Ventana (Ruta 72 Km
12,5), un espacio con una ubicación privilegiada que será el punto de encuentro para
disfrutar de un fin de semana con música, gastronomía y propuestas para toda la
familia.
Durante el evento se presentarán reconocidas bandas como La Delio Valdez y Tambo
Tambo, además de una variada grilla de artistas locales y de la región, como Lo
Luiggi, Delorean, Fondo Blanco, Radio Robot, Os Birretes, Duo
Heredero y Duo Paredes Molina.
La propuesta se completará con patio de comidas, food trucks, paseo de artesanos y
parque de diversiones, ofreciendo distintas alternativas para acompañar las jornadas
de música y entretenimiento.
Sierra Suena es organizado por la Comisión Organizadora de la Fiesta Provincial de
Reyes Magos, y todo lo recaudado será destinado a financiar la realización de dicha
celebración, contribuyendo a la continuidad de una de las fiestas más tradicionales de
Sierra de la Ventana.
Las entradas se encuentran a la venta y se pueden adquirir a través de
www.sierrasuena.com.ar.
Con música, gastronomía, artesanos y entretenimiento para toda la familia, Sierra
Suena llega para recuperar el espíritu de la Fiesta de la Primavera y convertir a Sierra
de la Ventana en el punto de encuentro de toda la región.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.Empezar conversación ahora