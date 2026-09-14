Cuenta regresiva para Sierra Suena, la Fiesta de la Primavera en Sierra de la Ventana

El 19 y 20 de septiembre, Sierra de la Ventana será escenario de dos jornadas a pura

música con la primera edición de Sierra Suena, un gran evento que marcará el regreso

de la Fiesta de la Primavera a la comarca.

La celebración se llevará a cabo en el predio del Club Atlético Ventana (Ruta 72 Km

12,5), un espacio con una ubicación privilegiada que será el punto de encuentro para

disfrutar de un fin de semana con música, gastronomía y propuestas para toda la

familia.

Durante el evento se presentarán reconocidas bandas como La Delio Valdez y Tambo

Tambo, además de una variada grilla de artistas locales y de la región, como Lo

Luiggi, Delorean, Fondo Blanco, Radio Robot, Os Birretes, Duo

Heredero y Duo Paredes Molina.

La propuesta se completará con patio de comidas, food trucks, paseo de artesanos y

parque de diversiones, ofreciendo distintas alternativas para acompañar las jornadas

de música y entretenimiento.

Sierra Suena es organizado por la Comisión Organizadora de la Fiesta Provincial de

Reyes Magos, y todo lo recaudado será destinado a financiar la realización de dicha

celebración, contribuyendo a la continuidad de una de las fiestas más tradicionales de

Sierra de la Ventana.

Las entradas se encuentran a la venta y se pueden adquirir a través de

www.sierrasuena.com.ar.

Con música, gastronomía, artesanos y entretenimiento para toda la familia, Sierra

Suena llega para recuperar el espíritu de la Fiesta de la Primavera y convertir a Sierra

de la Ventana en el punto de encuentro de toda la región.