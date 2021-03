¡Cuenta pendiente! La caliente acusación de Cinthia Fernández a Rocío Marengo: «Una vez te vi con…»

Hace unos años, cuando el mercado chileno se abrió de par en par para las jóvenes argentinas, Cinthia Fernández y Rocío Marengo pasaron de ser amigas a convertirse en enemigas irreconciliables. Recién ahora, en LAM, contaron cuál fue el motivo de semejante pelea: un par de hombres.

«Nosotras nos llevábamos re bien, éramos muy compinches, trabajábamos juntas y salíamos mucho después de hacer teatro. En Chile hacíamos la obra «La Referí Cornú», y después ella me metió los cornú a mi» acusó Cinthia sin medias tintas. Marengo puso cara de «yo no fui», pero después se prendió en la conversa.

«Yo estaba en pareja con un empresario chileno que había salido con Rocío. Ellos ya habían cortado, ya no tenían nada que ver. La cosa es que un día viene este muchacho y me dice «mirá quién me mandó un mail», y me lo mostró. Era un mail de Rocío» disparó Cinthia.