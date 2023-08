Cuatro días después del acto discriminatorio, Doman se arrepintió y pidió disculpas

En la emisión del jueves pasado de Bien de mañana, se vivió un tenso e incómodo momento, cuando la cronista del programa en el móvil, y los demás integrantes del ciclo desde el piso, se burlaron de dos integrantes de los pueblos originarios. En la emisión de hoy, tras ser duramente criticados y reprobados en las redes sociales y los medios, el conductor hizo una especie de “mea culpa”

El grave episodio sucedió en el marco de una serie de reportajes que Maggie Vigil, la notera de «Bien de mañana», realizaba en el Subte, el jueves pasado. En uno de los vagones, encontró a dos personas a quiénes de inmediato encaró con la pregunta: «De dónde son».

Frente a la contestación, su reacción fue burlarse, lo cual provocó carcajadas en el estudio. Tras eso, y ante una frenada por parte de la mujer entrevistada, la cual ubicó a la notera, el conductor cortó abruptamente el móvil. Le llovieron las críticas y la cronista debió cerrar sus cuentas por el rechazo ganado. Además, fueron denunciados en la Defensoría del Público.

🙏[SU PALABRA]🙏 Fabián Doman se disculpó luego del polémico móvil con integrantes de los pueblos originarios: «Queremos ofrecer…» >>> El conductor se tomó un tiempo para aclarar lo sucedido en una escandalosa nota que se viralizó en las redes. ¡Mirá! https://t.co/SgTp2CORiR — DiarioShow (@diarioshow) August 28, 2023

Ahora, y tras la denuncia por violencia racista, Fabián Doman pidió disculpas en nombre de su programa. Sucedió que, luego del repudio generalizado en redes, el conductor y su ciclo fueron denunciados formalmente por burlarse de dos miembros de pueblos originarios jujeños.

En la emisión de hoy, quien lleva al frente el programa ‘’Bien de mañana’’, decidió comenzar la semana haciendo una mea culpa, por la situación que se vivió la semana pasada en una entrevista y que fue duramente criticada en las redes, ya que la notera se burló de dos integrantes de la Comunidad Ayllu Mayo Wasi, tras hacerle una pregunta incómoda e irónica, como si tuviera la intención de avergonzarlos.

Doman decidió abrir el ciclo matinal pidiendo perdón y arrepintiéndose por el escandaloso hecho, que hasta el día de hoy continúa dando de qué hablar: «Queremos hacer un punto en algo que pasó, el jueves, durante un móvil, se dieron una serie de diálogos que generaron incomodidad entre dos de las personas que fueron entrevistadas’’, empezó diciendo.

“Creo que es lo que corresponde porque la idea nuestra no es hacer un programa que provoque que nadie se sienta incómodo”, expresó el conductor, luego del repudio que cosechó el momento. “Reitero: haya sido partícipe o no de ese programa o haya estado o no en el subterráneo donde todo sucedió. Correspondía decir esto”, concluyó.