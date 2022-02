Cuánto cobran en dólares las famosas que suben fotos y videos en aplicaciones para adultos

Silvina Luna, una de las figuras que ya tiene una cuenta en esas plataformas, contó su experiencia en el programa de Fabián Doman y Cinthia Fernández le salió al cruce revelando cuánto le pagan.

En tiempos de redes sociales, son muchas las vetas comerciales que surgen para los famosos. Algunos apostaron por crear contenido viral, otros aprovechan los canjes con distintas marcas y ya desde hace varios meses son muchas las figuras que abrieron su cuenta en aplicaciones para adultos. En este último caso se ubican, por ejemplo, Florencia Peña y Silvina Luna, quienes no tuvieron problema a la hora de reconocerlo, como cualquier otro trabajo. “Estoy innovando, probando cosas nuevas y volviendo a reconectar con esa sensualidad que está en mí y que me encanta”, había dicho la ex Gran Hermano de visita en No es tan tarde.

Lo cierto es que este lunes Luna fue invitada a Momento D, donde se refirió al tema y Cinthia Fernández aprovechó la ocasión para revelar cuánto cobran quienes realizan esta actividad. “Si algo aprendí este tiempo es que las críticas me dejen de importar”, comenzó expresando Silvina. Y continuó: “Cuando me ofrecieron esto dije ´¿por qué no hacerlo?´ Todo ese trabajo que hice de elegir sin pensar en lo que opinen, me dio la posibilidad de decir que sí. Es un trabajo más, creo que vamos cambiando de roles, nos vamos poniendo diferentes vestuarios en nuestra vida, pero la esencia sigue siendo la misma. Este es un rol que me toca ahora jugar”.

Esa explicación dio pie a que la panelista haga una acotación: “Los cachets están entre 3 mil y 10 mil dólares mensuales, más comisión”. Y señaló, entre risas: “Yo estoy negociando, creémelo. A mí me ofrecieron muy buena plata”. A lo que Luna respondió: “Yo no sé si está tan bueno estar hablando de cifras, creo que cada uno tiene su cachet también”. “No me tiren manto de monja porque podemos decir, es un trabajo, no están haciendo nada malo”, replicó Fernández, algo con lo que Fabián Doman coincidió. “Se dijo de las suscripciones, que iban entre 10 y 20 dólares, eso lo elige cada famosa, esto ya se habló”, agregó Cinthia.

“Lo que pasa que a mí me dicen todo el tiempo que soy gato, entonces es difícil y a mí me parece buenísimo esto que está diciendo Silvina porque hasta hizo un chiste con lo de los viñedos. Mucha gente le recrimina que se angustió por eso, pero sí, porque eso fue algo privado y personal, la gente mezcla todo”, continuó la ex angelita. “No te preocupes por mí porque no me duele. Cada uno elige, si Cinthia lo quiere hacer, que lo haga. Yo hoy lo puedo hacer, me da el físico, las ganas, me divierto además”, cerró Silvina.

A principios de diciembre, había sido la conductora de Flor de Equipo quien se había sumado a DivasPlay, la misma plataforma en que está Luna. “Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las Fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”, dijo en un video. Además, comparó la nueva red con la que usa actualmente: “Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan”.

FUENTE; TELESHOW