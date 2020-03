“Cuando vi su video, se me cerró la garganta”, la reacción de Nazarena Vélez tras enterarse del cáncer de Fede Bal

Nazarena Vélez, enfrentada públicamente con su ex yerno hace años, habló sobre cómo le impactó enterarse de la enfermedad que padece el actor. ¡Mirá las declaraciones que dio!

Nazarena Vélez quedó en el centro de la polémica por darle “me gusta” a un posteo que decía “karma” y por publicar una postal junto a la frase “Siempre con ganas de vivir plenas y sin preocupaciones”, luego de que Fede Bal diera a conocer que transita un cáncer de intestino.

Enojada, la madre de Barbie Vélez salió a aclarar que sus posteos no tenían nada que ver con el presente de Fede Bal. “Es de público conocimiento que no me llevo bien con él. Pero no le deseo el mal. Que un pibe de 30 años tenga un cáncer es una mierda”, sentenció, desde su cuenta de Instagram.

Sin embargo, ahora, Nazarena Vélez habló nuevamente del tema y contó cómo tomó la novedad: “Lo que me pasó es que no pensé que me iba a poner mal. Me angustié. Pensé que no me iba a importar. O sea, no lo pensé porque no sabía con lo que iba a escuchar”, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

En ese momento, Yanina Latorre le consultó: “¿Viste el video en el que contó que tiene cáncer? ¿Qué te pasó cuándo lo viste?”. Y la mediática contestó: “Sí, claro que lo vi. Uff… se me cerró la garganta. Y mucha gente me decía ‘sino te pasa eso no está mal’ y yo me lo puse a pensar porque yo no lo quiero a Federico por todo lo que pasó pero, de verdad, me hizo mal”.

Además, Nazarena Vélez se refirió a lo que debe sentir Carmen Barbieri, con quien también está enemistada. “No puedo dejar de pensar en Carmen como mamá. Yo, en el lugar de ella, que uno de mis nenes tenga cáncer. Es demoledor, no hay manera de no pensarlo desde ese lugar. No me parece llamarla y todo sigue exactamente igual. Lo que no quita que les diga la verdad”, señaló.

Sobre la reacción de Barbie ante la noticia, la actriz indicó: “Bárbara tiene un poder de perdón y de amor mucho más grande de lo que pensaba”, pero remarcó que es diferencia a la situación con Laurita Fernández, que llamó a Fede tras enterarse: “No es comparable el final de una relación con la otra. No lo llamaría, pero la impactó mucho la noticia”.

“Yo no lo puedo perdonar. Pero puedo separar las cosas porque me angustio. Mi mamá tiene cáncer de la piel, todos tenemos a alguien cercano con cáncer y es imposible no sentir esta empatía. ¡Tiene 30 años! Yo no tengo nada que perdonar, es algo que pasó con mi hija. Admiro a esa mujer (por Carmen)”, agregó.

Por último, Nazarena Vélez reflexionó sobre la delicada situación del actor: “Con lo que me quedé de ese video es con los huevos que tuvo ese pibe porque sabemos que en este ambiente te discriminan cuando estás enfermo y el mensaje a más de un pibe, ya que seguro muchísimos se fueron a hacer un chequeo”.

Fuente: El Trece.