“Cuando era chica me pasaba que los chicos que me gustaban, solo me querían como amiga”

(Por Ciudad Noticias); En la continuidad del fin de semana XXL, nos trasladamos a Villa María, (CÓRDOBA), para conocer a una espectacular que se dedica a la colocación de pestañas, realiza desfiles y es una apasionada de posar frente a una cámara. Se trata de Ale Mallada que si bien es hermosa por donde se la mire, todos, le destacan su bronceado y su pequeña cintura que invita a tener todo tipo de fantasías con quien hoy, es la “Chica de la Semana”.

*¿DE DÓNDE SOS Y A QUÉ TE DEDICAS?

–Soy de Villa María, Córdoba. Me dedico a la colocación de pestañas pelo por pelo, puedo decir que soy afortunada por tener mi propio lugar, y cuando puedo hago desfiles, o fotos que es algo que me apasiona también y que amo.

*¿CÓMO TE HA TRATADO ÉSTE 2022 EN CUANTO A LO SENTIMENTAL?

-Mmm, no tan bien como quisiera pero bueno , siempre se le sonríe a la vida, creo que las personas siempre pasan por nuestras vidas para dejarnos enseñanzas o para aprender a conocernos a nosotros mismos un poco más.

*COMO DEFINIRÍAS TU PERSONALIDAD Y QUE CAMBIARIAS DE ELLA Y PORQUÉ.

–Trato de mostrarme siempre sonriente, muy positiva, soy una persona a la que le cuesta decir que no a la hora de ayudar a alguien o cuando me piden algo suelo dar demasiado por los demás ,incluso hasta olvidarme un poco de mí , y eso es lo que cambiaría porque me desdibujo y hasta suelo ponerme en segundo lugar con tal de ver feliz a los demás.

*SE TE VE UNA MUJER MUY ELEGANTE, BUEN GUSTO A LA HORA DE VESTIR, PERO QUE A ESO SE LE SUMO ESE COLOR DE TU PIEL QUE ES ALGO QUE A LOS HOMBRES NOS GENERA MUCHAS COSAS. ¿SENTIS LO MISMO?

–A la hora de vestirme siempre suelo ser muy selectiva pero porque es algo que a mí me gusta.

Me gusta bastante combinar e incluso jugar mucho con los colores, y el bronceado sí, creo que ayuda e incluso a mi particularmente me gusta porque siento que cualquier cosa que te pongas resalta mucho más, y hace lucirte incluso más, te sube el autoestima, jaja.

*SI UN HOMBRE TE GUSTA, ¿CUÁL ES TU ARMA DE SEDUCCION QUE NO FALLARÍA JAMAS?

-Cuando alguien me gusta, jamás demuestro interés de una vez, suelo ser más de conocer al otro para saber en qué terreno estoy entrando. No sabría cuál es mi arma de seducción, debería preguntar.

*¿TE HA TOCADO QUE UN HOMBRE TE DIGA QUE NO?, ¿QUÉ SENTISTE?

–Si cuando era chica me pasaba muy seguido que los chicos que me gustaban, siempre me querían como amiga, creo que a todos nos sucedió alguna vez y te baja el autoestima, te sentís como que sos horrible jaja, ahora ya no me ha pasado, pero capaz porque tampoco suelo andar buscando, más bien dejo que las personas lleguen por si solas a mi vida.

*UNA COMIDA.

–Pollo relleno con papas rústicas y salsa de hongos

*UNA CANCION.

–Boa Memoria- luan Santana

*SIERRA O MAR.

–Creo que el mar sin dudas.

*UN ANIMAL CON EL QUE TE SIENTAS IDENTIFICADA Y PORQUÉ.

–León – me parece un animal totalmente hermoso y con un instinto de supervivencia increíble, y creo que entre tantas cosas que viví, así me siento cuando vuelvo a levantarme.

*ARRIBA O ABAJO.

-Las dos.

*POSE FAVORITA.

-No tengo, disfruto mucho cuando estoy con alguien y si hay piel aún más, no me gusta que sea monótono.

*SE VE QUE TENES UNA CINTURA MUY TENTADORA…AHORA, VENIS MUY BIEN EN LINEAS GENERALES, PERO…¿CREES QUE LOS HOMBRES TIENEN MUCHO MORBO CUANDO APENAS APOYAN UNA MANO SOBRE TU CINTURA?

–Si muchas veces me dicen, es como que para mí altura es chiquita, podría decirse cómo privilegiada jaja , suelen halagarme bastante por eso , pero sí, puede que haya morbo jaja… y suele enojarme bastante, me pasa en el boliche de estar y como que necesitan agarrarme para pasarme o ponerme la mano en la cintura para pedirme permiso para pasar,ja,ja.

*UNA FANTASÍA.

–Creo que pasa más por un lugar y no por un hombre en específico con características. Obvio que con alguien que tenga piel, pero me gustaría en una cabaña en medio de la montaña, con jacuzzi, en lo posible ventanales muy grandes con una gran vista, la tarde lluviosa y bueno, unos tragos para descomprimir una buena cena y mucho fuego.

*¿ALGUN CUIDADO Y ALIMENTACION ESPECIAL PARA TENER ESA EPLENDIDA FIGURA?

-Gracias a Dios es más genética que otra cosa, y se la tengo que agradecer a mamá, pero no suelo ser muy cuidadosa a la hora de alimentarme, como variado y suelo darme muchos permitidos en la semana, muchos! Adoro comer.

*¿QUÉ FAMOSO DE NUESTRO PAIS TE VUELA LA CABEZA?

–Uy que pregunta, no es de nuestro país pero alguien que me encanta es William Levy.

De nuestro país de chica me gustaba mucho Rodrigo Guirao Diaz, y alguien que me parece atractivo es Agustín Bernasconi , creo que también el último, pasa porque siempre quise tener un novio que cante jaja.

*¿PERDONATE ALGUNA VEZ UNA IFIDELIDAD?

–Si perdone, pero no es lo que recomiendo chicas igual, el que fallo una vez, lo hace dos y tres también.

Siento que cuando pasan ese tipo de cosas es como romper un jarrón, cuando se cae y lo volves a pegar nunca vuelve a ser lo mismo, la desconfianza y las inseguridades siempre aparecen.

*NOS GUSTARÍA QUE CIERRES CON ALGO QUE TE INTERESARIA QUE LOS LECTORES SEPAN DE VOS Y QUEREMOS SABER COMO TE SENTISTE EN LA NOTA Y QUE TE SEDUJO SER LA “CHICA DE LA SEMANA”

-No sé si algo de mí, pero si me gustaría dejar un mensaje lindo para los demás.

Primero que nada, luchen por sueños y sueñen grande, que con esfuerzo todo se logra y con fe, no señalen a la gente por lo que vende en redes, en redes se ve un 5 % lo que realmente es el otro, no levanten el dedo, no señalen, nadie sabe las luchas internas de los demás, sean muy felices, empaticen con el resto y los cambios siempre empiezan por uno mismo, entonces si queremos cambiar algo empecemos por nosotros mismos.

Me sentí muy bien con la nota, me divertí y agradezco que me hayan convocado.