«Cuando arranque a hablar, agárrense», la filosa advertencia de Rocío Oliva

La última novia de Diego advirtió que revelará detalles de su entorno.

Rocío Oliva, última pareja de Diego Armando Maradona, criticó duramente al entorno del fallecido astro del fútbol y disparó: «Cuando arranque a hablar yo, agárrense».

La ex novia del Diez, que se desempeña como panelista en Polémica en el Bar, recordó cuando quiso ingresar al velatorio realizado en Casa Rosada y se lo negaron, provocando que no pueda dar el último adiós a quien ella definió como «uno de sus grandes amores».

Luego, dijo que para el campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986, ella «era intocable» y se defendió de las críticas que recibió por estar presente en el programa de América después de conocerse la noticia de la muerte de Diego.

“En ese momento la única información era que había fallecido, y todos los días aparece más información. Uno, de a poco, cae en la realidad”, indicó.

“Estoy acá porque es mi trabajo, lo tengo que cuidar y me gusta hacerlo. Me quedé con el dolor de no poder despedirlo porque fue mi pareja durante seis años», añadió.

«Sé el amor que tenía por mí y yo también por él. No nos separamos porque no nos amábamos más. Nos separamos porque no iba la relación”, concluyó Oliva.