«Cualquier tilinga»: Mica Tinelli volvió a apuntar contra la modelo que se le insinuó a Licha López

Ayer se conoció la fuerte discusión que tuvo Mica Tinelli con una modelo a través de los mensajes directos de Instagram, después de que Jazpincita manifestara en sus historias querer tener una noche a solas con Lisandro López. La hermana de Cande fue directa al escribirle por privado a la chica que hace contenido subido de tono, para asegurarle que era una gran falta de respeto hacerle este tipo de insinuaciones a un hombre con pareja.

Sin embargo, este escándalo no quedó aquí, sino que después de que todos los medios replicaran la información, a Mica Tinelli no le tembló la mano para demostrar que está firme en la actitud que tomó. En el post que realizó la cuenta de Instagram de Teleshow sobre el enfrentamiento, una usuaria cuestionó la sororidad de la hija de Marcelo Tinelli, pero esta fue completamente honesta y le explicó sus razones para hacerle frente a la modelo: «Cualquiera lo que decís. ¡Si supieras lo mucho que me quiero! Ni siquiera, me amo», además agregó: