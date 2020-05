Critica: “Nadal y Jelinek son guachitas, pero no tienen la amabilidad de Tesouro, Cirio, Viciconte o Pérez”

El periodista del programa radial Que Hay!, se despachó en el día del trabajador contra las modelo Karina Jelinek y la panelista Ivana Nadal, ya que dio a entender que si bien las dos se muestran gauchitas y como chicas sencillas, no es real como sí lo son Jésica Cirio, Floppy Tesouro, Mica Viciconte o Sol Pérez:

“Chicos, sé que el espectáculo no es lo mío y si la política, pero con el perdón de Rocío Marín, que ella es la que sabe un montón de esto, me tomo el atrevimiento a opinar de algo que no se si hago bien, porque son dos chicas que me caen súper, pero como que han perdido esa humildad que no se si la tuvieron alguna vez, pero que yo sí la compré. Y me refiero a Karina Jelinek e Ivana Nadal.

La primera tiene la mejor con nuestro diario Ciudad Noticias y hemos hablado en reiteradas oportunidades, pero como fue ustedes saben el aniversario de la web, los 11 Años, y hemos subido infinidades de notas a lo largo de estos años donde además, cubrimos la carrera de una y la otra, me parece que un videíto saludando porque las consideramos parte nuestra no era mucho pedir, eran 15 segundos chicas. Karina una pena, porque nos leía pero se hizo la desentendida, después Ivana, venimos en el último mes y medio, subiendo notas todos los días, y a lo mejor como el boom de su fama se dio ahora porque se muestra más libre en las redes y está teniendo repercusión todo el tiempo, a lo mejor eso se la hizo creer un poco y tal vez debe querer cobrar por un saludo de 10 o 15 segundos.

Chicas, están en los medios todo el tiempo, sus carreras son difundidas por todos nosotros, algunos con más llegadas y otros con menos, pero tienen que ser agradecidas y no tan mal educadas.

Aprendan un poco de Jesica Cirio, Floppy Tesouro, Silvina Escudero, todas, re contra consagradas y ni un drama, y de las nuevas, Sol Pérez, o Mica Viciconte y sin embargo siguen siendo las mismas de siempre y están cada vez que cualquier medio las necesitan porque saben que ellas también necesitan de nosotros.

Claro que no puedo poner a Jelinek a la misma altura que a Nadal.

Ivana cuando hay una sola palabra que no le gusta de alguna nota, te lo hace saber y enseguida tenes que modificar, pero cuando le escribís por algo, ni pelota te da. Sé que Ivana hace años que está en el medio, pero recién ahora se instaló fuerte y a lo mejor las luces de las cámaras le hicieron mal, y es una pena, porque parece tan gauchita, pero creo que es la sensación, que por ahora, está lejos de ser así”, concluyo el periodista Pablo Moretti, conductor de Que Hay!