CRISTINA KIRCHNER DESIGNÓ A SU EX PELUQUERA COMO INTERVENTORA DE LA OBRA SOCIAL DEL CONGRESO

Se trata de Beatriz Liliana Korenfeld. Íntima de la ex Presidenta. La mujer fue diputada, manejó las jubilaciones de Santa Cruz y reemplazó al polémico Héctor Capaccioli tras el triple crimen de General Rodríguez y el escándalo de la efedrina. Sus vínculos comerciales con el entorno de Rudy Ulloa, el ex chofer de Néstor Kirchner.

Cristina Kirchner quiere revisar todos los papeles que firmó su antecesora, Gabriela Michetti. Con ese objetivo, intervino por seis meses la obra social de los empleados del Congreso. En la comisión fiscalizadora –Perón decía que “si queres que algo no funcione, crea una comisión”- se investigará el convenio firmado con Omint, la prepaga que está a cargo de brindar servicios de salud. Su presidenta será Beatriz Liliana Korenfeld, ex gerenta de la superintendencia de Servicios de Salud durante los últimos años de la Presidencia de Cristina Kirchner.

Liliana Korenfeld regresa a la función pública

Korenfeld ocupó el lugar que había dejado bacante el hombre fuerte del ex jefe de gabinete y actual Presidente de la Nación Alberto Fernandez. Capaccioli manejaba esa caja y la recaudación de la campaña CFK-Julio Cobos que terminó en una escandalosa investigación judicial con Sebastián Gramajo imputado. Korenfeld, oriunda del sur, en esos tiempos, estaba detrás de las cuentas en Suiza de Hugo Moyano cuando la guerra con el camionero era a todo o nada. Por ese entonces, Moyano también decía sentirse perseguido pero de Cristina.

Ahora, Korenfeld deberá auditar las cuentas de la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación (D.A.S). Apuntará contra Helio Rebot, el ex secretario administrativo del Senado.

Pero, ¿de dónde viene Korenfeld? La militante K “Todoterreno” supo ser la peluquera personal de Cristina Kirchner y armó, durante la “década ganada” extrañas sociedades anónimas radicadas en el sur y en Capital Federal. En “El negocio político de la obra pública”, en el capítulo dedicado a Rudy Ulloa, el apellido Korenfeld aparece en reiteradas oportunidades.

Antes de manejar las jubilaciones de Santa Cruz, durante la gobernación de Néstor Kirchner, Liliana Korenfeld fue la peluquera de Cristina. Reemplazó a Héctor Capacccioli tras su salida por el triple crimen de General Rodríguez y el escándalo de los medicamentos truchos. La mujer integró la firma Red Patagónica SA. y Fideicomisos Patagónicos SA. constituidas en 2005 y 2008. En la primera aparecía junto a su pareja Carlos Robustiano Gauna, policía exhonerado que también participó de los gobiernos provinciales de Néstor Kirchner. Luego de separarse de Korenfeld, Gauna armó Aeropat SA. y Transporte Entrerriano de Aeronavegación SATEA SA., dedicadas al transporte aéreo a El Calafate. La separación fue en malos términos y terminó con un juicio por división de bienes. Además de la financiera Cumehue con Ulloa, Long creó en julio del 2013 Camax SA., dedicada al negocio inmobiliario, turístico y hotelero. En la segunda lo hacía junto con Alejandro Gustavo González y Maximiliano Girbau.

Rudy Ulloa recibiendo a Alberto Fernandez en Santa Cruz. Así comenzó su campaña a Presidenye

Girbau integra Haiken, Emprendimientos Dalton, Argenwolf, Zentower, Qubit, Skayfall junto con Carlos Enrique Long y Cumehue, entre otras empresas. Creada en el año 2005, en Cumehue aparece Carlos Enrique Long y Fernando Rudy Ulloa Igor. La financiera Cumehue tiene la misma dirección fiscal que los medios del ex chofer de Néstor -el periódico SA., Cielo SA. y Estación del Carmen SA que recibieron 22 millones de pesos en tiempo record-. En todas las empresas aparece la misma dirección: Camacúa 204 4º piso. Además de tener millonarios cheques rechazados por Argenwolf, Maximiliano Girbau firmó sendos cheques sin respaldo, durante el año 2012, a nombre de Editorial Comentarios, firma asociada a revista Debate, que dirigió el ex canciller, Héctor Timmerman, responsable del memorándum con Irán. La revista era propiedad de Rudy Ulloa. Singular dato es que, además del “cadete” de Néstor y Carlos Long, en Cumehue aparecía Marcelo Isidro Álvarez sobreseído junto a Julio De Vido en la causa 2589/2011 que investigaba una maniobra para nacionalizar 9.800 m3 de gas oil, valuados en 4,7 millones de dólares por parte de la empresa Energen SA. Álvarez también formó parte de las sociedades anónimas Mercojet, Aerored y Petrogen.

El círculo de confianza de los custodios del relato, representados por Rudy Ulloa, tenía su pata más importante en la AFIP. Fue el propio Ricardo Daniel Echegaray el que constituyó, en 1999, la Sociedad Echegaray SRL. que tenía por objeto social la prestación y explotación del servicio de radiodifusión. Allí se asoció con Rudy Ulloa para utilizar la señal 104.9 FM del Carmen, fundada el 1 de agosto de 1997 como emisora comunitaria dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, a cargo de Alicia, la hermana del gobernador. Así comenzó la compra de medios de Ulloa. Allí también empezaron los nexos con la gente de confianza de Echegaray en la Aduana y en la AFIP. Tiempo después, Ulloa le cedió su parte a Miguel López. El 3 de noviembre de 2000, Echegaray hizo lo propio cediendo sus cuotas accionarias a Héctor Lujan León, el sobrino de Rudy. Por eso, en el sur aseguran que Ulloa es el verdadero padrino político de Ricardo Echegaray. Finalmente, la esposa del ex titular de la AFIP, Silvana Karina Oviedo, es socia de Claudio Gitto en Rutas al Sol.

Un alto funcionario dependiente de Ricardo Echegaray aparecía en una empresa constructora y una agropecuaria fantasma con el mismo domicilio y con, tan sólo, seis días de diferencia en su constitución. Se trata del quilmeño Julio César Nieto, ex jefe del Departamento de Servicios al Ciudadano de la AFIP. Recordemos que las sociedades anónimas relacionadas al agro suelen ser una avivada criolla, ideadas en cuevas del microcentro porteño, para pagar menos impuestos –evasión fiscal-. Según Diario Hoy, Nieto integró las firmas Gut Morgen SA y Verbundene Famile SA. Las dos fueron creadas en marzo de 2012, con seis días de diferencia. Las dos registran domicilio en avenida Lafuente 873, Depto. 3, en el bajo Flores. Nieto habría sido uno de los principales cajeros en la AFIP. Oriendo de Quilmes, el padrino político de Nieto había sido el ex candidato a gobernador de Buenos Aires, Aníbal Fernández. Según periodistas del Diario Hoy, fue el bigotudo ex jefe de gabinete quien habría recomendado a Echegaray repatriar a Nieto “desde la Islas Canarias, donde se había refugiado luego de un fallido paso por el municipio Quilmes, durante la gestión como intendente de Sergio Villordo, el ex chofer de Aníbal que se hizo tristemente célebre por la denominada causa freezer. Villordo estuvo salpicado en un escándalo, que en su momento tuvo impacto nacional, a partir de la muerte de un dirigente político local cuyo cadáver apareció en un congelador”. Nieto fue candidato a concejal en Quilmes en el 2011 y estuvo al frente del Grupo Realizar, encargado de recaudar fondos para las campañas políticas del kirchnerismo.

Otro peso pesado dentro de la estructura bonaerense de la AFIP fue Jorge Gustavo Arce, ex jefe interino de la División de Fiscalización Nº 1 de La Plata. Arce tuvo una empresa constructora en Quilmes de dudosa actividad. También fue candidato por la lista que encabezó Nieto. Lo curioso es que, Arce ya era funcionario de la AFIP cuando creó la constructora Conarsa del Sur con un capital de 12 mil pesos. Lo hizo en el 2012 con José Mario Sacchi. Al mencionar su nombre en Quilmes, se lo asocia a los corralones de materiales de la construcción y al polémico Marcelo Mallo. Arce y el ex titular de Hinchadas Unidas Argentinas, detenido por sus vínculos con una banda de estafadores que falsificaban certificados de la AFIP, serían como hermanos de la vida. Otro dato curioso: En el acta de conformación de Conarsa, Arce se olvidó de declarar que era funcionario de la AFIP. Sólo informó su rol de “comerciante”. El domicilio fiscal informado es el piso 10 del edificio ubicado en Sarmiento 580 en Quilmes. Laura Lorena Muzzioli era quien vivía allí realmente. Muzzioli habría tenido una relación sentimental con Arce. Es socia de otra dudosa empresa -Ciadeba SA.-, ubicada en Juan Cruz Varela 603 de Quilmes. Casualmente, el otro domicilio declarado por Arce. ¿Tenía relación Mallo con Conarsa del Sur?

En la única entrevista que concedió Rudy Ulloa aseguró que no le perdonaban el éxito. Lo hizo al diario español El país y agregó: “No me perdonan que empecé limpiando zapatos y repartiendo periódicos y ahora tengo unos 200 empleados y una linda casa”. Habló a pocas semanas de la muerte de su amigo Néstor a quien aseguró extrañar “cada día más”.

