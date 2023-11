Crece la ilusión de Marculi: Juli Poggio habló con picardía de su relación con Marcos Ginocchio

La relación entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio empezó en el imaginario de la gente cuando los veía dentro de la casa de Gran Hermano. Ella tenía novio cuando ingresó al reality y no tenía ojos para nadie más. Sin embargo, al terminar el juego ella puso fin a su vínculo con Luca Bardelli y el fandom ‘Marculi’ se ilusionó con la posibilidad de que la relación con ‘el primo’ sea posible. Durante todos estos meses, ambos se encargaron de despejar las dudas en cuando a su relación, afirmando que lo único que existía entre ellos era una linda amistad. Sin embargo, recientemente Juli instaló la posibilidad de que entre ellos comience un vínculo amoroso. Lo hizo en un móvil de ‘El debate del Bailando’, allí le consultaron sobre un Ping Pong que hizo recientemente con Marcos en el que se mostraron súper cómplices, «nos llevamos más que bien» remarcó la bailarina y agregó «siempre tuvimos la misma relación, es re lindo mantenerla». Luego, Santiago Riva Roy, le dijo «¿sos consciente de que hay dos cosas que quieren los argentinos, que no haya más inflación y que vos y él formen pareja?» y ella respondió sonriente «que Marculi sea real, lo sé». ¿Marculi va a ser real algún día? No mates esta esperanza» insistió el movilero, «nunca se sabe… es la primera vez que tiro esa» dijo Poggio, dejando abierta la posibilidad de comenzar un romance con el salteño.