COVID-19; Muy indignada, Lola Bezerra se mostro indignada con Bolsonaro y aseguró que es lo peor que le pasó a Brasil

Indignada por lo que vive su país de origen y por lo que pasan los suyos allí, la actriz marca su postura sobre el accionar del polémico y repudiado Jair Bolsonaro. Y cuenta cómo transita la pandemia con un hijo recién operado.

La preocupación por el coronavirus es mundial. Pero para Lola Bezerra (35) la preocupación es por partida doble: Argentina y Brasil. Nacida en la tierra hoy dirigida por Jair Bolsonaro, presidente bajo la lupa de la crítica internacional por sus decisiones en pleno auge del coronavirus, Lola tiene a la mayoría de su familia allá. Y en la Argentina tiene a la familia que conformó con su esposo, Fernando Expósito, y sus dos hijos chiquitos, Josefina, de cuatro, y Benicio, de casi dos, quien hace un mes fue intervenido por un quiste congénito en el cerebro.

“Es un terrible momento para todos. Cada mañana, cuando me levanto, pienso que estoy en una película de terror. No se puede creer lo que está pasando”, arranca la charla.

“En lo particular, hace un mes operamos a mi hijo de un año, Benicio, en el Fleni, porque tenía un quiste en el cerebro. A la semana pasó todo esto, así que imaginate cómo estaba yo. Si bien dicen que los chicos no son pacientes de riesgo, mi hijo está operado hace poco, tiene broncoespasmos, así que te darás una idea de todo lo que lo estoy cuidando. Tanto Benicio como Josefina tienen asma crónica, por eso para la cirugía tuvimos que esperar que estuviera todo bien, porque esas cosas comprometen las vías respiratorias y este virus va directamente a los pulmones, así que hay que cuidarlo muchísimo”, contó.

“Pero más allá de eso, de que uno se puede cuidar, no sabés lo que hace la otra persona. Estoy en pánico. Hablé con el pediatra, me dijo que me quedetranquila, pero no puedo. El nene ya está bien de su cirugía y recién en junio tiene sus controles, su resonancia, así que ojalá Dios quiera que para ese entonces se haya encontrado una solución para esto”, expreso, esperanzada.

CORAZON PARTIDO

“Casi toda mi familia está en Brasil: tíos, abuelos, primos. Y mi hermano y un tío, en Estados Unidos. En ambos países se toman al coronavirus como una gripe y esto es algo tremendo. Bolsonaro, el presidente de Brasil, tiene las políticas de Trump. ¡Bolsonaro es lo peor que le pasó a Brasil! Es un tipo desagradable, machista, misógino, racista… pero bueno, lo votaron. Brasil está sufriendo muchísimo porque para el tipo no es nada lo que está pasando. La gente sigue saliendo a las calles, yendo a la playa, tengo mucho miedo por mi familia. Tengo a mi abuela grande, ella tiene problemas en los riñones…”, compartió.

“Hablo todos los días con mi familia, sufro. Ellos sí están haciendo cuarentena, guardaditos. El brasileño optó por escuchar las noticias del mundo que dicen otra cosa que no es lo que dice su presidente. Él dice que no es nada cuando el mundo cuenta que es grave. A diferencia de Argentina, que tiene un presidente que optó por hacer una cuarentena obligatoria porque antepuso la salud a la economía. Mis familiares viven en el Estado de Goias, donde es optativo salir y todavía no hay ningún caso confirmado. Uno de mis primos trabaja en un laboratorio y sale a cumplir con su labor. Mi tía, que tenía una carnicería, la tuvo que cerrar. Otra tía que trabaja en la municipalidad no tiene que ir”, contó la exmodelo.

“Tenemos un chat familiar y todo el tiempo le digo que se laven las manos, que no salgan de sus casas. Todo lo que escucho acá se los transmito a ellos. De Brasil no creo que se vayan después de esto, pero sí no lo quieren a este presidente, no lo votaron. Y los que sí lo hicieron piensan que este tipo es un loco. La mayoría de los habitantes en Brasil son negros y Bolsonaro es un tipo que odia a los negros. ¡Es un loco de la guerra!”

REFLEXIVA

“Esto económicamente mata a todos. Va a ser terrible pero lo mejor es estar vivos, con salud. Cuando uno se cae, se puede levantar, pero la salud es todo. Agradezco todos los días tener una casa, un plato de comida. A veces uno reclama, pero los que realmente sufren son los que no tienen eso. No tienen comida, Internet, no se pueden dar el lujo de estar mirando Netflix o películas. O el que no se puede dar el lujo de quedarse en su casa, que tiene que salir a laburar para tener un plato de comida. Por ese lado no lo sufro, soy un bendecida y hay que pensar siempre en la gente que la está pasando mal”, terminó.