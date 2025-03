Coty Romero reveló que fue víctima de una estafa y mostró la foto del presunto autor

Coty Romero realizó un extenso descargo en sus redes en la que reveló que sufrió una estafa y que le deben muchísimo dinero. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) denunció públicamente a una persona que le propuso hacer historias en sus redes sociales a cambio de una cierta suma de dinero que, según Coty, nunca recibió. Sin mencionar explícitamente, la influencer deja entrever que se trataría de un casino online y de apuestas deportivas, y que el supuesto estafador sería un intermediario.

Coty comenzó el video lamentándose la situación, pero aseguró que se cansó de esperar varios meses y decidió escrachar públicamente al responsable del engaño: “Les hago este vídeo que realmente no me gustaría estar haciendo, pero lamentablemente me toca hacerlo hoy en día después de esperar muchos meses y de no tener ningún tipo de solución”.

El chat. Instagram Coty Romero

“Me encantaría que lo compartan, por favor, que lo suban a todos lados, que llenen de comentarios este vídeo para que se viralice lo más posible, pues realmente hacer esas cosas es de hijo de p…”, continuó.

Detalles

Luego, la influencer hizo un detalle pormenorizado de lo que vivió: “Yo trabajo con mi amiga Carlita, que es la que se encarga de recibir mis correos. Tengo varios correos, de uno de esos se encarga de ella, recibe los correos en donde me llegan publicidades, laburos, etc.”.

Y agregó: “Un día recibimos un mensaje de un tal Bruno Schol -que la verdad es que ni siquiera sé cómo se pronuncia- que nos propone trabajar con… Todo bien, perfecto, súper bien, pagó, tardó un poco, pero pagó”.

La situación, hasta el momento, era normal. Sin embargo, este pago inicial, tenía como fin lograr que confíen en él: “Esto se ve que lo hizo con las otras personas como para que confíen en él y después nos dijo que yo tenía que subir cierta cantidad de historias y que nos iba a pagar, pero esta vez no va a ser el pago por adelantado, sino que nos iba a pagar después porque estaba teniendo un problemita».

El supuesto implicado. Instagram Coty Romero

«Nosotros obviamente confiamos y, les recalco, no es a mí a la única persona que cag…, se lo hizo a un montón de gente y a todos les dice cosas distintas para que tengan lástima, porque él utiliza el recurso de la lástima”, aclaró.

El dinero nunca llegaba

El problema apareció cuando pasaban los días, el dinero nunca llegaba y las excusas eran cada vez menos creíbles: “Subí las publicaciones y después de eso pasó un tiempo, pasaron unos días. Estos chats que yo les estoy poniendo acá son de mi amiga Carlita, que ella era la que se comunicaba con él. En un momento le dice que él no era el de la foto, imagínense hasta dónde, que ya estaba pensando que, si yo lo escrachaba, que él no era el de la foto. Qué clase de persona».

«Gracias a Dios, yo no necesito esa plata en sí, no es de vida o muerte digamos, pero es mi laburo, o sea imagínense y de igual manera aun así me dolía mucho más por Carlita, porque esa plata que la habíamos ganado también era parte de ella, porque claramente lo trabajamos así por comisión”, expresó.

Lo cierto es que la excusa era que no recibía la plata de afuera, de la empresa, y que él iba a tener que poner plata de su bolsillo para pagar la deuda con ella. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) se comunicó con la firma en cuestión donde le confirmaron que esta persona estaba mintiendo porque sí le entregaron el dinero.

Finalmente, Coty Romero reconoció que perdió muchísimo dinero y pidió que se viralice lo más posible el video con el relato de la estafa de la que fue víctima para impedir que se repita. Fuente: Exitoína