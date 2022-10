Coti y Juliana se pusieron “mimosas” en la cama de Gran Hermano y el video se volvió viral

Hoy al mediodía, las cámaras de Gran Hermano captaron a Coti y a Juliana a los besos en una de las camas de la casa. Las chicas estuvieron muy acarameldas: ¿que opinaran Maxi y el Conejo?

Coti y Juliana pegaron buena onda desde un principio y siempre se las vio juntas y disfrutando de la estadía en la casa de Gran Hermano. Pero hoy, estuvieron mucho más cerca y las cámaras captaron el momento justo: estaban abrazadas a los besos en la cama.

Estas participantes tienen la particularidad de haber comenzado romances dentro de la casa pero con chicos: la rubia está con el Conejo, Alexis, y la morocha con Maxi, el cordobés. Esta última pareja está desde los primeros días muy acaramelada y hasta buscaron un punto ciego para poder tener relaciones sexuales sin que los vean las cámaras. Por su parte, la otra pareja también está bastante pegada y disfrutan de esta relación que se está gestando.

Sin embargo hoy estuvieron un tanto alejadas de sus muchachos. Las cámaras de la casa las encontraron juntas en la cama, muy pegaditas, dándose besos. Juliana le mostraba a Coti las distintas formas de dar besos: mariposa, con las pestañas, el beso autito con el que la morocha recorrió desde el brazo hasta el cuello de la correntina, otro fue el beso de “dientitos” y luego terminó acostándose al lado suyo. “Hola, Mi amor, ¿qué pasa? ¿Estás tristongui?”, comenzó diciendo la santafesina.

La reacción de los televidentes en las redes

La rubia estaba acostada en una de las camas, un tanto sola, y respondió a la pregunta de su compañera asintiendo con la cabeza. Las hermanitas estuvieron un rato acostadas, hablando y dándose cariño. Este video estalló en las redes sociales y rápidamente los usuarios comenzaron a opinar sobre la situación. “Mira que me cae COMO EL OR** Coti, pero posta Juliana no puede ser tan tierna la amo, es un amor con todos”, dijo la usuaria que subió el video a Twitter.

Más internautas dejaron sus comentarios recalcando la buena actitud que tuvo la joven de 32 años y algunos ya comenzaron a shipearlas. Otras personas empezaron a especular con que es parte de la estrategia de Juliana y que en realidad está siendo falsa con Coti.