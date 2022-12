Coti se quebró, buscó refugio en la banana y no soportó la presión en Gran Hermano

Coti no puede manejar el terrible miedo que siente por estar en placa de eliminación. Por esa razón, estuvo pensando qué podría pasar en la próxima gala en dónde se conozca al siguiente participante que deberá abandonar la casa más famosa del país.

El Conejo, su pareja sexual dentro del reality show, le aseguró que se iba a quedar en la competencia. Ante esto, la correntina expresó sus macabros planes: “Si me quedo, voy a ir más fuerte todavía amor. No me importa nadie, no voy a ir en contra de ustedes dos (Cone y Maxi), pero el resto me chupa un huevo”, sentenció