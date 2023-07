Coti Romero se mostró furiosa tras no ser invitada a los Martín Fierro

Coti Romero no está atravesando el mejor momento de su corta carrera en el mundo del espectáculo. La joven que recientemente terminó su vínculo con Alexis ‘el Conejo’ Quiroga, se encuentra atravesando una depresión por la que debió recibir asistencia psicológica y psiquiátrica y actualmente se encuentra haciendo un tratamiento con medicación para sobrellevar la situación.

La correntina manifestó en una entrevista reciente que no estaba tan preparada para la exposición como ella creía y que le afecta mucho lo que se dice de su persona en redes sociales. Cabe destacar que fue una de las participantes de Gran Hermano más polémicas, por haber traicionado a quienes eran sus ‘amigas’ dentro de la casa: Daniela Celis, Romina Uhrig y Julieta Poggio.

Hoy reveló una situación que no la dejó nada contenta. En el programa A la Barbarossa, al que asistió en calidad de invitada, le mencionaron la posibilidad de que el reality resulte ganador del Martin Fierro de Oro. «No sé a mi no me invitaron» dijo la exjugadora luego de lanzar un grito de furia.



La conductora del ciclo, sorprendida por la información, le preguntó «¿en serio no te invitaron?¿te gustaría ganarlo?» y la joven de 21 años le respondió «Sí, yo creo que lo va a ganar. Sin dudas, va a ganar Gran Hermano». A lo que sumó sus ganas de estar allí con un vestido brillante.

Lo cierto es que muchos de sus compañeros ya recibieron la invitación de APTRA y faltan muy pocos días para la gala, que será el próximo 9 de julio en el Hotel Hilton de Buenos Aires, por lo que las posibilidades de que pueda recibir su tarjeta y presenciar la noche más icónica de la televisión argentina, son escazas.