Coti Romero inauguró la temporada de pileta con una foto en microbikini

Coti Romero compartió una provocativa foto en su cuenta de Instagram este domingo, disfrutando de un día en su querido pueblo natal, Caá Catí, Corrientes.

La talentosa cantante se mostró relajada y radiante, luciendo una sugerente bikini negra mientras se sumergía en una piscina.

La parte que más llamó la atención fue un primer plano de sus curvas traseras, capturando la belleza natural de su entorno y sus atributos en un instante de total relajación.

Coti Romero compartió una atrevida foto

Coti sigue deleitando a sus seguidores con su belleza y autenticidad en cada publicación, ganándose un lugar especial en sus corazones.

COTI ROMERO EXPRESÓ SU BRONCA POR LOS RESULTADOS ELECTORALES

Coti Romero no se guardó sus opiniones sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Argentina. En una publicación en sus historias de Instagram, Coti compartió una peculiar reflexión sobre los votantes de Sergio Massa.

“A los monos hay que darles bananas,” reza parte del mensaje, acompañado de una imagen de un mono comiendo la fruta con sus dos manos.

El mensaje continúa, diciendo: “Se les quiso dar educación y cultura. Se les quiso dar futuro, pavimento y cloaca. Se les intentó explicar que eran libres y convencer de que pueden esforzarse y aspirar a algo más. El mono solo quiere bananas. Con bananas se queda adentro de la jaula… Enseñándole a sus hijos cómo comerse los piojos, tal como le enseñó su abuelo a él. El mono grita y canta como en la selva.”

Las historias que compartió Coti Romero en su cuenta de Instagram. Foto: captura.

Esta publicación generó una avalancha de críticas hacia Coti. Sin embargo, ella respondió a los comentarios con fuertes palabras. “Me chup… un huevo que me bardeen o no. Es mi ideología, y si quiero subir que son unos bananeros, lo voy a hacer,” expresó enfurecida.

Coti, que se encontraba en su Corrientes natal para votar, compartió otros mensajes críticos sobre el rol de Sergio Massa como ministro de Economía: “¿Cómo le explicás a un extranjero que el Ministro de Economía del 130% de inflación sale primero en las elecciones como presidente? Únicamente en peronia. País inviable. Imperdonable”, decía el otro post.

“Para los que me dicen que no opine, ¿cómo que no? Soy completamente consciente de lo que subo”, dijo sobre sus publicaciones.