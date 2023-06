Coti Romero habló de la importancia de la salud mental y contó: «Estoy con antidepresivos»

Coti Romero se encuentra en Corrientes, su provincia natal, luego de terminar su relación con Alexis ‘El Conejo’ Quiroga. Ella confesó hace pocos días que la exposición que tuvo luego de salir de la casa de Gran Hermano, la sobrepasó. «Yo pensaba que estaba muy preparada para todo esto pero uno nunca está preparado al 100% y te das cuenta cuando ya estas en esto» dijo en una entrevista con LAM. Hace algunas horas, la joven contó que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. Lo hizo en un comentario a un posteo que compartió Sofia Jujuy en su cuenta de Instagram, en el cuál reflexionó sobre la infidelidad de su novio y el amor propio. La correntina se sintió identificada con el mensaje y decidió compartirle su situación. «Te amamos Sofi, yo literal estoy con antidepresivos que me recetó el psiquiatra, con psicólogo también y me mareo porque son muy fuertes los medicamentos, tratando de comer un poquito más porque no he tenido apetito, haciendo deportes» reveló en cuanto a su padecimiento. «Eso te recuerda cuan importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia me ayuda mucho y se sale adelante de los dolorcitos qué hay en la vida» agregó y finalizó dándole aliento a la modelo «sos muy fuerte y no hay mal que dure 100 años». Por su parte, Jujuy leyó su comentario y le respondió afectuosamente «hermosa, te abrazo fuerte fuerte y te mando todo amor desde acá, vos podes, somos fuerte mujer».