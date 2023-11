Coti Romero confesó que «pasaron cosas» entre ella y Marcos Ginocchio

La irrupción de Coti Romero en la casa de Gran Hermano ya la posicionó como una potencial mediática de la farándula local, y vaya que así fue. La correntina es una de las concursantes estrella del Bailando 2023, además de su notable participación en la cabina del streaming, donde, al igual que en el reality, no se calla nada.

En las últimas horas comenzó un nuevo rumor de acercamiento, y la implicada es nada menos que Coti Romero. La información es que a la salida de la famosa fiesta Bresh dos ex hermanitos habrían estado a los besos. Y todos los cañones apuntan en una misma dirección: Marcos Ginocchio.

Coti Romero – Marcelo Tinelli. Fuente: (Twitter).

¿Y Julieta Poggio?

Previo a comenzar con los habituales bailes, Marcelo Tinelli se tomó unos minutos para dar a conocer la nueva información que le había llegado, en lo que catalogó como “el día de las confesiones”. ¿El remitente? La mediática correntina.

“Vino Coti Romero y me dijo: ‘Me di un beso con un ex Gran Hermano, que no era el Conejo‘” detalló Marcelo Tinelli, y ante la sorpresa de todos, pidió ayuda a Ángel de Brito para descubrir quién era la persona en cuestión. “¿Con Holder, Alfa, Maxi?” preguntó el líder de LAM, y todas negativas de la correntina.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio. Fuente: (Twitter).

“¿Con Marcos?, ¿Con el primo?” repreguntaron, incrédulos todos por el pasado con Julieta Poggio y una historia que, en teoría, nunca fue. “No lo voy a decir, no lo voy a quemar” remarcó Coti Romero, pero tras aparecer el nombre del salteño fue el único concursante que no desmintió.

Fuente: (Twitter).

Y como ha ocurrido durante la emisión de Gran Hermano, e incluso una vez finalizado el programa, las redes sociales estallaron con esta noticia. “Sería un tremendo plot twist” reparó un usuario, con una clara mención al supuesto romance de Marcos y Julieta. “Los verdaderos seguidores de GH saben que entre Marcos y Coti sí había química, nada que ver a ‘marculis’” detalló otro fanático del reality.

Ángel de Brito. Fuente: (Twitter).

La noticia ya ha estallado. Luego de tantos meses relacionando a Marcos Ginocchio con Julieta Poggio, desmentido un centenar de veces por los protagonistas, llegan nuevos rumores de acercamiento, en este caso del salteño ganador de GH, pero con Coti Romero. Algunos fanáticos aseguran que es por “cámara”, mientras que otros ya notaban la “química” que había entre ellos. ¿Nace un nuevo amor?