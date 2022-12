Corvatta y Merquel también quieren victimizar a la condenada por corrupción Cristina Kirchner

Luego de conocerse la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a cargos públicos, y mientras la vicepresidenta desde su despacho en el Senado montaba un show con gritos, gestos , ademanes y caprichitos, lanzando “no voy a ser candidata a nada , mi nombre no estará en la boleta , termino en diciembre y me voy, métanme a presa…”, el exsenador y exintendente del partido de Saavedra Hugo Alejandro Corvatta y Marisol Merquel (presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales) publicaron un documento del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

“Lejos de ser el resultado de una investigación judicial imparcial, es la expresión manifiesta de un acuerdo entre sectores de la política argentina, los medios de comunicación y el Poder Judicial”. En ese comunicado “el partido justicialista manifiesta su solidaridad con la compañera vicepresidenta y se declara en estado de alerta frente al avance de estos sectores sobre los dirigentes y las dirigentes de nuestro espacio político”. Y agrega: “La condena no es solamente a Cristina Fernández de Kirchner . Es una condena a las políticas que se implementaron entre 2003 y 2015”. Corvatta y Merquel , se olvidan que CFK tuvo todas las garantías constitucionales durante la etapa de instrucción y proceso, y cada instancia ratificó lo que colectó y sumó con pruebas contundentes el Ministerio Público.

Bolsos voladores

No fue una causa armada, o “lawfare” , fue corrupción, un saqueo de casi 100 millones de pesos a las arcas del Estado, una defraudación que costó vidas con la Tragedia de Once, por citar algunos hechos fatales a causa de la corrupción, cuya matriz instaló el kirchnerismo. Lo que expresan Corvatta , Merquel y todos los fanáticos k es “relato”: lo concreto y comprobado es que por primera vez, nuestro país, tiene a una vicepresidenta en ejercicio condenada por ser corrupta. El tribunal la puso en la misma línea que José López, mismo cómputo de pena para ese exsecretario de Obras públicas que el 14 de junio de 2016, a las tres de la mañana, llegó al convento de General Rodríguez con bolsos que contenían más de 9 millones de dólares.

Es fácil hablar cuando se vive de la “teta del Estado”

Corvatta y Merquel se equivocan cuando dicen: “La condena contra la compañera vicepresidenta es una condena a todo el pueblo argentino”. No es así, porque el pueblo argentino dijo basta y lo demostrará en las elecciones de 2023. Pero no deben preocuparse, porque CFK podrá ser candidata, esta sentencia no la “proscribe como a Perón”, porque los argentinos, los que a diario salen a trabajar y pagan impuestos para que los Corvatta, los Merquel, los Máximos, etcétera sigan cobrando jugosos sueldos, celulares sin pagar un peso, vehículo y chofer oficial, viáticos, combustible, tendrán que esperar que la lenta justicia argentina deje firme el fallo. O sea, que entre recursos de apelación y otros vericuetos jurídicos, recién en tres o cuatro años, con suerte la Corte Suprema de Justicia, podría expedirse.

El caso Menem

No hay que olvidar que el expresidente Carlos Saúl Menem , al mismo que Corvatta y Merquel acompañaron, murió sin ser condenado. Menem, procesado en varios juicios por corrupción, fue condenado por haber participado de una maniobra de tráfico de armas a Ecuador y Croacia.

Menem cumplió algo más de 5 meses de prisión domiciliaria luego de que el juez federal Jorge Urso lo encontrara partícipe de una asociación ilícita que desvió 6.500 toneladas de armas y municiones y falsificó decretos presidenciales. Sin embargo, Menem fue exculpado por la Corte Suprema y luego la causa pasó a otro fuero y hubo dos instancias más hasta que, finalmente, los acusados fueron absueltos bajo el argumento de que «había pasado demasiado tiempo» para establecer una pena. En efecto, habían pasado 23 años.

Por lo cual, no hay que creerse que CFK no será candidata, todo es show y cotillón para la tribuna: la “exitosa abogada” con lo que justificó haber hecho tanta fortuna, sabe que no habrá foto con las manos esposadas, y tampoco en una cárcel. Porque con suerte, en caso que la Corte se expida alguna vez, por la edad que tiene la vicepresidenta, debería cumplir prisión domiciliaria. Será para ella, vacaciones, en alguna mansión que tiene en su querida Patagonia.