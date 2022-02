Corvatta, perpetuado en la presidencia del (PJ) distrital: “Por el bien del peronismo deberías retirarte”.

(Por Ciudad Noticias): Una vez más la figura de la derrota en las últimas dos elecciones, se aseguró anoche la presidencia del (PJ) distrital demostrando que sus dichos en épocas de elecciones, en cuanto a darle lugar a la gente nueva, no es más que eso, SOLO DICHOS.

Hugo Corvatta sin lugar a dudas, fue el máximo responsable junto a Marisol Merquel y otros integrantes del justicialismo local, de las derrotas sufridas en 2019, cuando el ex mandamás fue humillado por el actual intendente Gustavo Notararigo, y en 2021 en las elecciones intermedias cuando en agosto y septiembre, se puso la campaña al hombro, sin embargo tras la dura derrota en esa primera instancia, decidió correrse del escenario electoral, como buen zorro viejo que es, y en noviembre el oficialismo, le daría otro golpe letal.

En la noche de jueves, según informó una alta fuente a ésta redacción, que estuvo presente en la convocatoria para elegir las “nuevas” autoridades, la asamblea estuvo caliente y no faltaron los reproches y recomendaciones al ex caudillo que si bien nadie se le anima a arrebatarle la presidencia del justicialismo, está más que claro que Corvatta no genera más esa efervescencia a la gente y si tuviera intenciones de ser candidato a intendente el próximo año, sufriría una nueva derrota ya que en ocho años de gestión, no logro concretar ningún anuncio de los tantos que hizo antes de ser electo en 2011. Lo cierto que antes que se anunciara que era reelecto como presidente del peronismo, hubo un, “por el bien del pj, deberías retirarte”. Los dichos habrían salido de un familiar de una referente del kirchnerismo distrital que en algún momento manifestó que había que arar Goyena y otras localidades del distrito como por ejemplo a Saavedra.