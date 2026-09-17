Coronel Suárez refuerza la atención en Huanguelén: el nuevo laboratorio del Hospital “Lucero del Alba” está listo para inaugurarse

El intendente Ricardo Moccero recorrió el nosocomio junto a sus autoridades para supervisar las obras y avanzar sobre nuevas mejoras. La ampliación del laboratorio demandó una inversión de $17 millones y se proyectan además dos consultorios y la incorporación de una nueva ambulancia.

El Hospital Municipal “Lucero del Alba”, de Huanguelén, se prepara para sumar nuevas mejoras en su infraestructura y capacidad de atención. El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, recorrió el establecimiento junto al director, doctor Francisco Cortalezzi, y la jefa administrativa Luciana Shard, con el objetivo de supervisar el avance de las obras y evaluar los próximos pasos para fortalecer el funcionamiento del nosocomio.

Uno de los principales trabajos es la ampliación del laboratorio, una obra que requirió una inversión de 17 millones de pesos y que ya se encuentra finalizada. La intención del Municipio es inaugurar este nuevo espacio en el marco del aniversario de Huanguelén, incorporando así una mejora concreta para el área de diagnóstico y atención hospitalaria.

Durante la recorrida también se analizaron nuevas intervenciones. Entre ellas figura la construcción de dos consultorios adicionales en el sector de acceso al hospital, una ampliación que apunta a ordenar la atención y sumar capacidad para distintas especialidades.

Otro de los objetivos planteados es avanzar en las gestiones para incorporar una nueva ambulancia, con la intención de renovar progresivamente el parque automotor del sistema de salud local y mejorar la respuesta ante traslados y emergencias.

Desde el Municipio remarcaron que las distintas acciones forman parte de una política de fortalecimiento de la salud pública en Huanguelén, con inversiones orientadas tanto a infraestructura como a equipamiento y servicios.

La puesta en marcha del nuevo laboratorio será el próximo paso visible de ese proceso, mientras continúan las gestiones para ampliar consultorios y sumar recursos que permitan sostener y mejorar la atención en el Hospital “Lucero del Alba”.