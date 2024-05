Coronel Suárez: denuncian irregularidades en supermercados chinos

Representantes del Sindicato de Empleados de Comercio local aseguran que estos comercios no tienen debidamente registrados a sus empleados.

Desde el sector comercial de Coronel Suárez denunciaron que los supermercados chinos que funcionan en esta ciudad no cumplen con las disposiciones laborales correspondiente y que, incluso, emplean personal en negro sin que las autoridades hagan algo al respecto.

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Fabián González, aseguró que si bien se han hecho varias denuncias al respecto, “hasta ahora nada cambió”. También aseguró que la delegación local de la secretaría de Trabajo no realiza las inspecciones necesarias.

“La variable de ajuste siempre han sido los trabajadores: sucedió desde siempre con los trabajadores en negro y lo es ahora con quienes están registrados. Pero no puedo mirar para otro lado cuando los trabajadores son explotados de semejante manera, cumpliendo su jornada laboral y recibiendo apenas $ 250 mil por mes”, dijo.

Entre otras cosas, el sindicalista comentó que “se le está dando una carta importante a los empresarios para que puedan despedir empleados, gracias a lo votado en Cámara de Diputados, con la Ley Bases; hay despidos en todos los rubros en Coronel Suárez y la secretaría de Trabajo ha realizado inspecciones, ha detectado gente trabajando en negro y no ha hecho nada”.

En ese marco, aseguró que el organismo gubernamental tiene “una mirada muy complaciente” para con el accionar de los supermercaods chinos.

Fabián González

“Los trabajadores están siendo explotados y desde la autoridad no hacen nada. No podemos quedarnos callados ante estos atropellos”, sostuvo.

González incluso dijo que existe maltrato por parte de los empleadores al personal.

“Tenemos muchas personas que están en esta situación. Los últimos supermercados chinos que abrieron en Coronel Suárez tienen empleados que trabajan por $ 250 mil y les hacen firmar recibos de sueldo por $ 650 mil. No soy racista ni me molesta que vengan de otro lugar, pero sí me molesta que se explote a los suarenses”, concluyó. (Agencia Coronel Suárez)