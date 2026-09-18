Coronel Suárez: cuatro años de cárcel para un sujeto que vendía drogas

Lucas Fabián Ruffa fue arrestado a mediados de 2025 durante un allanamiento en su vivienda.

Una pena de cuatro años de cárcel le impuso la justicia a un suarense acusado de vender drogas en esa ciudad, informaron fuentes oficiales.

El fallo, resuelto en un juicio abreviado por el Tribunal en lo Criminal Nº 1, recayó en Lucas Fabián Ruffa, quien fue hallado culpable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La causa se puso en marcha en junio del año pasado, cuando los operadores del Centro de Monitoreo municipal advirtieron movimientos extraños en una vivienda ubicada en avenida Independencia al 200.

A partir de esa información la policía comenzó a investigar, se detectaron maniobras compatibles con la presunta entrega de drogas a cambio de dinero y la justicia ordenó el allanamiento de la propiedad.

El 16 de julio de 2025 los uniformados registraron la casa del acusado y secuestraron 24 gramos de cocaína y 22 de marihuana, además de teléfonos y otros elementos de interés para la causa.

El análisis de los dispositivos arrojó el hallazgo de comunicaciones relacionadas con la actividad ilícita en el servicio de mensajería WhatsApp y la red social Facebook.

Ruffa declaró en la causa y dijo que las sustancias incautadas en el allanamiento no eran de su propiedad y que no se dedicaba a la venta de estupefacientes.

Sin embargo, los jueces entendieron que solo intentó mejorar su situación y que las pruebas reunidas confirman su participación en los hechos.

En la causa también se encuentra imputada la pareja del hombre, identificada como Thara Eloiza Flores Battos, de nacionalidad mexicana, quien será juzgada el próximo 25 de noviembre.

Destino del secuestro

Los magistrados bahienses resolvieron en el fallo que los teléfonos secuestrados durante el allanamiento sean cedidos a la seccional policial suarense.

Determinaron que los aparatos sean utilizados cuando los detenidos en esa seccional deban llevar adelante audiencias con la fiscalía a través de videollamadas.

Por otra parte, establecieron que el dinero hallado en la requisa sea utilizado para pagar las costas del debate oral.