Coronel Pringles: un menor volvió a robar una hora después de quedar libre

Un menor de 16 años protagonizó en Coronel Pringles un insólito raid delictivo, al ser detenido luego de robar en varios vehículos estacionados en la vía pública y, una hora después de ser liberado, volver a caer por el mismo delito.

La información fue suministrada por la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Pringles y dio cuenta que sobre las 5.45 de hoy, el personal que patrullaba la zona céntrica interceptó al joven -no identificado por razones legales- cuando se encontraba en el interior de un utilitario Fiat Fiorino ajeno, en Rivadavia al 1.400.

Se pudo constatar que había abierto la guantera para apoderarse del dinero que se encontraba en su interior.

En su poder se encontraron una pistola de aire comprimido y un perfume masculino, que habrían sido sustraídos de otro auto, un Ford Focus, estacionado en la misma cuadra.

Se determinó, a su vez, que sería el mismo autor de la forzadura de la manija del portón trasero de otro vehículo.

Luego de ser trasladado a la comisaría pringlense, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, dispuso avanzar con el proceso aunque entregar al menor a un «adulto responsable».

«Habiendo transcurrido una hora, el mismo joven fue reducido por parte de tres vecinos que lo sorprendieron in fraganti delito, sustrayendo elementos del interior de un vehículo Citroen Xsara Picasso, estacionado en la calle Rauch al 100.

Nuevamente intervino la Policía y traslado al joven en principio al hospital Municipal y luego a la seccional, donde intervino personal del Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño (agencia Coronel Pringles).