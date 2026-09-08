Coronel Pringles celebra sus 144 años con Los Palmeras

Habrá tres jornadas de festejos, con desfile, espectáculos y propuestas para toda la comunidad.

Coronel Pringles se prepara para celebrar su 144º Aniversario con una serie de actividades que se desarrollarán durante tres jornadas y que incluirán propuestas protocolares, culturales y recreativas para toda la comunidad.

Como viene sucediendo en los últimos años, los festejos serán una oportunidad para encontrarnos y celebrar juntos un nuevo cumpleaños de nuestra ciudad. En esta edición habrá reconocimientos a vecinos destacados, espectáculos culturales y musicales, el tradicional desfile de instituciones y una amplia propuesta gastronómica, con la participación de emprendedores, artesanos y feriantes de la zona.

La gran fiesta tendrá como principal atractivo la presentación de Los Palmeras, quienes llegarán a nuestra ciudad para cerrar la jornada central de los festejos.

Jueves 24 de septiembre.

El cronograma comenzará el jueves 24, a las 11 horas, con el Acto Protocolar por el 144º Aniversario, que se realizará en el Monumento al Centenario, ubicado en Frondizi y 25 de Mayo. La apertura, con el Himno Nacional Argentino, estará a cargo de Pamela Halter.

Durante el acto serán reconocidos los doctores José Eugenio Maison y Juan Antonio Sansó como Vecinos Distinguidos del Partido de Coronel Pringles, mientras que la doctora Mikele Amondarain será distinguida como Embajadora Educativa y Científica del Partido de Coronel Pringles.

El Taller Municipal de Folclore para personas con discapacidad, a cargo del Prof. Maurice Pinedo y el cuerpo de baile del Fogón de los Gauchos presentarán “La esquila”. También actuará la banda y orquesta de la Escuela Municipal de Música.

Por la noche, a las 20 horas, el Auditorio Juan Carlos Thorry de Casa del Bicentenario será escenario de la presentación del Tomo 5 de Voces al Papel. El Grupo Nudos de Narración Oral Escénica para Adultos será el encargado de compartir fragmentos del anecdotario pringlense.

Viernes 25 de septiembre.

El viernes 25, a las 20 horas, se presentará la Comedia Municipal en el Auditorio de Casa del Bicentenario, con la obra Una del pago.

La propuesta contará con las actuaciones de Marisa Cané, Nahuel Taraburelli y Eugenia Lassallette, bajo la dirección de Roberto Dolade. La obra está inspirada en Rancho (Una historia aparte), de Julio Chávez, Leonardo Castello, Luz Palazón y Mercedes Scápola Morán.

Sábado 26: Gran Fiesta del Aniversario.

El sábado 26 será el día central de los festejos con la Gran Fiesta del Aniversario, que comenzará a las 12 horas y ofrecerá un amplio patio de comidas, stands de emprendedores locales, artesanos y feriantes de la zona, además de juegos y espectáculos para toda la familia. Desde el mediodía y hasta el desfile, el DJ Nicolás Armario estará musicalizando la jornada.

Es importante mencionar que las inscripciones para participar con un stand abrirán el jueves 10 de septiembre. Los detalles de la inscripción serán informados a través de las redes sociales del Municipio.

A las 14 horas, el intendente Lisandro Matzkin dirigirá unas palabras a los presentes para dar inicio al Gran Desfile de Instituciones del distrito, que contará con el acompañamiento de la Banda Curamalal del Regimiento de Infantería Mecanizado Nº 3 de Pigüé y la Banda Ceferino Namuncurá de nuestra ciudad.

A partir de las 16 horas comenzarán los espectáculos musicales, con la presentación de la banda de cumbia pringlense 70/30, seguida por el show de otro artista local: Sebastián Prieto. Luego será el turno de la banda bahiense Kaiser Carabela.

El momento más esperado llegará a las 19:30 horas, cuando Los Palmeras suban al escenario para ofrecer su espectáculo y convertirse en el gran broche de oro de la celebración.

Para cerrar la gran noche festiva: fuegos artificiales amigables, de bajo impacto sonoro, para que las personas con hipersensibilidad auditiva también puedan disfrutar. Y para seguir bailando y celebrando un nuevo cumple, Nico Armario DJ volverá a subir al escenario.

De esta manera, Coronel Pringles se prepara para vivir tres jornadas de celebración, encuentro y propuestas para toda la comunidad, en el marco de los festejos por sus 144 años de historia.