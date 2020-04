Coronavirus | El crudo relato de una pediatra argentina varada en India

Al igual que Karen, hay unos 10.000 argentinos varados en el exterior por la pandemia del coronavirus. Esta es su dura historia contada en primera persona.

Por la pandemia del coronavirus, miles de argentinos tuvieron que ser repatriados. Pero al cerrar las fronteras, hubo un porcentaje que se tuvo que quedar en los destinos a los que había viajado. Este es el caso de Karen Andreasen, una médica pediatra de Terapia Intensiva del Hospital Garraham.

La profesional de 40 años comenzó un viaje que tenía planeado hace tiempo. Para ella se trababa de cumplir un sueño. Todo comenzó el 9 de mazo, cuando se embarcó hacia India, sin saber que el coronavirus la iba a obligar a quedarse en ese destino.

Tras la declaración de la cuarentena obligatoria en toda la Argentina, el último vuelo de repatriados llegó a Ezeiza hace dos semanas. Y este jueves el canciller Felipe Solá fue drástico al afirmar que la reanudación del operativo “no tiene fecha”.

Fue entonces que Andreasen intentó adelantar de urgencia su regreso, pero ya no consiguió vuelos. Fue entonces que se trasladó al hostal más modesto que consiguió ubicado en Goa Arambol, una zona de playas sobre el Océano Índico. “Como una sola vez al día para estirar el poco dinero que me queda. Aquí no aceptan tarjeta de crédito y no hay transporte para viajar a ningún lado”, cuenta en diálogo con La Nación.

“La policía además acá es muy violenta para hacer cumplir la cuarentena. Los otros días vi cómo golpeaban con palos a unas personas que se encontraban caminando en la playa. Y pocos días después la policía entró al restaurante de mi hostal, que es el único lugar que tenemos para estar fuera de nuestra habitación, y golpearon con palos a algunos huéspedes y a los cocineros “, agregó.

La Cancillería argentina dispuso una ayuda económica para los argentinos varados en el exterior. Pero uno de los requisitos es que Andreasen envíe un formulario firmado de su puño y letra. Algo que le resulta muy difícil de concretar desde su hostel donde donde no tiene impresoras ni fax.

La médica pediatra comentó que la única empresa que por ahora anunció la posibilidad de una conexión aérea con Buenos Aires es Ethiopian Airlines, y sería para el 2 de mayo. “Pero ya van varias veces que anuncian ese vuelo y lo siguen reprogramando”, expresó.

“La situación por la cuarentena es muy tensa. Toda la gente está muy violenta. El dueño del hostal quiere que nos vayamos. Pero no tenemos ninguna opción por ahora”, concluyó.

Fuente: La Nación