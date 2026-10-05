Convocatoria de médicos para desempeñarse en el hospital de Sierra de la Ventana

La Secretaría de Salud de Tornquist Municipio, abrió una convocatoria para incorporar
médicos/as para desempeñarse en el Hospital Menor de Sierra de la Ventana.
La convocatoria es para la atención en consultorios externos orientada a medicina
familiar y/o clínica médica, pacientes con ficha social y confección y control de libreta
sanitaria.
Los interesados deben enviar currículum vitae a
[email protected].

Convocatoria de médicos para desempeñarse en el hospital de Sierra de la Ventana

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