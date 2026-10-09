Convocatoria abierta a la presentación de la Propuesta de Ordenamiento Territorial de Sierra de la Ventana

Tornquist Municipio invita a la comunidad a participar de la presentación del

Diagnóstico y la Propuesta de Ordenamiento Territorial de Sierra de la Ventana, a

desarrollarse el jueves 22 de octubre desde las 18 hs en el Centro Cultural.

El trabajo que se dará a conocer, fue elaborado en el marco del proceso de revisión y

actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de la Comarca de la Sierra de la

Ventana, específicamente para la ciudad de Sierra de la Ventana.

Durante el encuentro, se presentarán los principales aspectos del diagnóstico territorial

realizado y los objetivos, lineamientos y propuestas elaborados para orientar el

crecimiento y desarrollo futuro de la localidad.

La jornada constituye el primer encuentro con la comunidad y representa el inicio de la

instancia participativa, que continuará posteriormente con la implementación de una

encuesta y la organización de talleres abiertos y específicos para los distintos actores

intervinientes de la sociedad.

La participación de los vecinos es fundamental para construir colectivamente una

mirada sobre el futuro de Sierra de la Ventana.